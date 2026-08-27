Jezive riječi ratnog zločinca pred kamerama: 'Ne bojte se, ništa vam neće biti'

'JA SAM GENERAL MLADIĆ' /

Ratko Mladić, ratni zapovjednik Vojske Republike Srpske, umro je u Haagu, gdje je služio doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina, uključujući genocid u Srebrenici. Pred kamerama je znao nastupati samouvjereno, obećavati život i sigurnost, no iza tih riječi ostao je jedan od najtežih zločina počinjenih tijekom rata u BiH.

'Ja sam general Mladić, o meni su vam svašta pričali, je l' tako? Ne bojte se, ništa vam neće biti – slobodni ste', govorio je Mladić pred kamerama.

Hrvatski povjesničar Ante Nazor podsjetio je na sjednicu Skupštine srpskog naroda u BiH iz svibnja 1992. godine, kada je osnovana Vojska Republike Srpske, a Mladić imenovan na čelo Glavnog štaba.

'On je bio svjestan što se od njega traži. Pada mi na pamet sjednica tada i tada, kada je za govornicom rekao da je to šest strateških točaka. On je rekao da, ako se od njega to provede, to je genocid. Dakle, bio je svjestan i to je proveo', rekao je Nazor.

Krvavi put počeo je u Hrvatskoj

Mladićev ratni put počeo je još 1991. godine, kada je bio zapovjednik 9. kninskog korpusa Jugoslavenske narodne armije.

Za vrijeme njegova zapovijedanja počinjeni su brojni zločini na području Hrvatske. Za ubojstvo 86 mještana Škabrnje i 14 mještana Nadina Mladić nikada nije pravomoćno osuđen.

U Hrvatskoj je, međutim, u odsutnosti osuđen na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina povezanih s napadima na Šibenik i širu okolicu.

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