Zagrebački Nepalci u očaju gledaju tragediju u domovini: 'Tamo je kuća moje majke i bake'

RASTE BROJ MRTVIH /

Strašne snimke stigle su u srijedu iz Nepala. Bujične poplave nosile su sve pred sobom, uništile sela, ceste, ljude se spašava s krovova kuća, ako su do krova uspjeli doći. Novinari javljaju da su ovakve prizore viđali samo u filmovima ili u mračnim predviđanjima znanstvenika.

Kamere su uhvatile trenutak u kojem je bujica vode prešla granicu između Nepala i Tibeta. Najmanje 150 ljudi je poginulo, za njih 600 se još uvijek traga. Riječ je uglavnom o turistima. Sumnja se da je do nesreće došlo kada se donji dio ledenjaka urušio što je onda pokrenulo ledenu lavinu.

Preživjeli prepričavaju kako im je voda pred očima odnijela članove obitelji, za kojima se sada intenzivno traga. Uključili su se i kineski spasioci. Razmjeri štete vide se čak i na satelitskim snimkama. O situaciji u Nepalu za RTL Direkt govorili su nepalski radnici u Zagrebu.

"Jako je tužno. Puno ljudi je poginulo i puno je kuća oštećeno", kazao je Rohit iz Nepala kojeg smo pitali ima li obitelj i prijatelje na poplavljenom području. "Da, imam. Tamo je kuća moje majke i bake." Više doznajte u prilogu.