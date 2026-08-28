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RIMSKI SPEKTAKL /

Gladijatori se vratili u pulsku Arenu: Publika odlučuje tko živi, a tko umire

U pulskoj Areni ponovno odzvanjaju gladijatorski mačevi, na istom rimskom borilištu na kojem su se prije gotovo dvije tisuće godina održavale krvave igre. 

Od lipnja do rujna organizira se desetak predstava, a svake ih sezone pogleda između 15 i 20 tisuća ljudi. Posebno je zanimljiva reakcija publike koja, baš kao nekada, dobiva priliku odlučivati o sudbini gladijatora.

"Čini se da se u ovih 2000 godina nije puno toga promijenilo. Publici dajemo mogućnost da glasa za život ili smrt, misum ili jugula. U pravilu publika želi vidjeti krv i glasuje za smrt", kaže organizator Sven Rojnić.

Više pogledajte u prilogu Dore Vulić.

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28.8.2026.
17:08
RTL Danas
Pulska ArenaGladijatorPredstavaIstra
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