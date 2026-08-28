FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CROATIAN TRAVEL FESTIVAL /

Antonija Blaće otkrila detalje azijske radne pustolovine uoči početka 'Asia Expressa'

Antonija Blaće otkrila detalje azijske radne pustolovine uoči početka 'Asia Expressa'
×
Foto: Paola Sablić

Televizijska voditeljica gostovala je na 15. Croatian Travel Festivalu u Šibeniku, gdje je u sklopu programa 'Šibenčani po svijetu' govorila o svojoj azijskoj radnoj pustolovini

28.8.2026.
10:37
Hot.hr
Paola Sablić
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Prvi dan 15. Croatian Travel Festivala obilježili su Šibenčani po svijetu - Sara Bujas, Luka Knežević i Antonija Blaće, koji su publici ispričali svoje priče, iskustva i pustolovine.

Antonija Blaće otkrila detalje azijske radne pustolovine uoči početka 'Asia Expressa'
Foto: Paola Sablić
Antonija Blaće otkrila detalje azijske radne pustolovine uoči početka 'Asia Expressa'
Foto: Paola Sablić

Antonija Blaće govorila je o svojoj azijskoj avanturi te se osvrnula na ljude koje je susrela tijekom putovanja. Istaknula je kako su ljudi u Aziji vrlo pristupačni i uvijek spremni pomoći, a zapitala se ima li takav odnos prema drugima veze i s vjerom te vrijednostima koje njeguju.

Antonija Blaće otkrila detalje azijske radne pustolovine uoči početka 'Asia Expressa'
Foto: Paola Sablić
Antonija Blaće otkrila detalje azijske radne pustolovine uoči početka 'Asia Expressa'
Foto: Paola Sablić

Usporedila je to i s Hrvatskom, gdje se također često govori kako su ljudi srdačni i gostoljubivi.

Antonija Blaće otkrila detalje azijske radne pustolovine uoči početka 'Asia Expressa'
Foto: Paola Sablić

Antonijino gostovanje na Croatian Travel Festivalu dolazi uoči početka prve sezone showa 'Asia Express', koji kreće u utorak, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a gledatelji će epizode moći pratiti prije svih na Voyo.

Antonija BlaćeAsia ExpressVoyoRtl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike