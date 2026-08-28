Antonija Blaće otkrila detalje azijske radne pustolovine uoči početka 'Asia Expressa'

Prvi dan 15. Croatian Travel Festivala obilježili su Šibenčani po svijetu - Sara Bujas, Luka Knežević i Antonija Blaće, koji su publici ispričali svoje priče, iskustva i pustolovine.

Foto: Paola Sablić

Foto: Paola Sablić

Antonija Blaće govorila je o svojoj azijskoj avanturi te se osvrnula na ljude koje je susrela tijekom putovanja. Istaknula je kako su ljudi u Aziji vrlo pristupačni i uvijek spremni pomoći, a zapitala se ima li takav odnos prema drugima veze i s vjerom te vrijednostima koje njeguju.

Foto: Paola Sablić

Foto: Paola Sablić

Usporedila je to i s Hrvatskom, gdje se također često govori kako su ljudi srdačni i gostoljubivi.

Foto: Paola Sablić

Antonijino gostovanje na Croatian Travel Festivalu dolazi uoči početka prve sezone showa 'Asia Express', koji kreće u utorak, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a gledatelji će epizode moći pratiti prije svih na Voyo.