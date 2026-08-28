Doznajemo nove cijene goriva: Pogledajte što bi sve moglo pojeftiniti

ZASLUŽIO SI, MAJSTORE /
Ante Budimir ne skriva sreću: 'Ovdje je svejedno tko je na terenu'
Napominjemo da je riječ o cijenema koje su trenutne te vrijede do zatvaranja burzi i ako Vlada dodatno ne intervenira
RTL Danas neslužbeno doznaje nove cijene goriva, koje bi trebale vrijediti od idućeg utorka.
Napominjemo da je riječ o cijenama koje su trenutačne te vrijede do zatvaranja burzi i ako Vlada dodatno ne intervenira.
Vozače bi tako od utorka na benzinskim pumpama mogle dočekati sljedeće cijene:
Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici i službeno objaviti nove cijene goriva. Podsjetimo, Vlada od sada donosi uredbu s kojom regulira cijene goriva za narednih sedam dana.