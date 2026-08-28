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Doznajemo nove cijene goriva: Pogledajte što bi sve moglo pojeftiniti

Doznajemo nove cijene goriva: Pogledajte što bi sve moglo pojeftiniti
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

Napominjemo da je riječ o cijenema koje su trenutne te vrijede do zatvaranja burzi i ako Vlada dodatno ne intervenira

28.8.2026.
10:56
Dajana Šošić
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija
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RTL Danas neslužbeno doznaje nove cijene goriva, koje bi trebale vrijediti od idućeg utorka. 

Napominjemo da je riječ o cijenama koje su trenutačne te vrijede do zatvaranja burzi i ako Vlada dodatno ne intervenira.

Vozače bi tako od utorka na benzinskim pumpama mogle dočekati sljedeće cijene:

  • Eurosuper 95: 1,66 eura po litri (nema promjene)
  • Eurodizel: 1,75 eura po litri (pojeftinjenje od jedanaest centi)
  • Plavi dizel: 1,20 eura po litri (pojeftinjenje od dvanaest centi)

Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici i službeno objaviti nove cijene goriva. Podsjetimo, Vlada od sada donosi uredbu s kojom regulira cijene goriva za narednih sedam dana.

Nove Cijene GorivaCijene GorivaPlavi DizelCijena BenzinaCijena Dizela
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