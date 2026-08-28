Doznajemo nove cijene goriva: Pogledajte što bi sve moglo pojeftiniti

RTL Danas neslužbeno doznaje nove cijene goriva, koje bi trebale vrijediti od idućeg utorka.

Napominjemo da je riječ o cijenama koje su trenutačne te vrijede do zatvaranja burzi i ako Vlada dodatno ne intervenira.

Vozače bi tako od utorka na benzinskim pumpama mogle dočekati sljedeće cijene:

Eurosuper 95: 1,66 eura po litri (nema promjene)

Eurodizel: 1,75 eura po litri (pojeftinjenje od jedanaest centi)

Plavi dizel: 1,20 eura po litri (pojeftinjenje od dvanaest centi)

Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici i službeno objaviti nove cijene goriva. Podsjetimo, Vlada od sada donosi uredbu s kojom regulira cijene goriva za narednih sedam dana.