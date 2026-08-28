Paljba po Hrvatskoj i 'blokaderima', pogledajte naslovnice srpskih tabloida!

Naslovnice tiskanih tabloida u Srbiji u petak ujutro vrište od hvale za preminulog zapovjednika Vojske Republike Srpske, ratnog zločinca Ratka Mladića.

Neki su otišli toliko daleko da u naslovu pišu kako je Mladić ubijen u Haagu. Upravo takvom konstrukcijom poslužio se notorni tabloid Informer, blizak režimu Aleksandra Vučića. "Ubijen Ratko Mladić! General ispustio dušu u haškom kazamatu", vrišti s naslovnice Informera.

Kurir pak u cijelu priču dodaje i religiozni začin pa na naslovnici piše: "SMRT GENERALA, Mladić se ispovedio, pričestio i odmah upokojio s krstom u ruci". Slično piše i tabloid 'Alo' koji na naslovnici piše: "GENERAL IZDAHNUO S KRSTOM U RUCI!"

Srpski Telegraf donosi patetičan naslov: "BOG UZEO GENERALA PRED VELIKU GOSPOJINU", dok Večernje novosti kopiraju Informer pa navode da je "Hag ubio tvorca Srpske".

Web izdanja osula paljbu po Hrvatskoj

Web izdanja srpskih tabloida očekivano su se posvetila reakcijama na smrt Mladića, s naglaskom na susjedstvo. Tako Kurir piše o "skandaloznoj sinkronizaciji i otvorenom bratstvu u mržnji prema svemu što je srpsko".

Navedeno potkrijepljuju službenim priopćnjem Ministarstva hrvatskih branitelja koje se, kako piše Kurir, "praktički riječ po riječ podudara s bolesnim slavljem i porukama koje plasiraju blokaderi."

Foto: screenshot kurir

Kad je riječ o tzv. blokaderima (studentima koji su iz protesta Vučićevom režimu bojkotirali radi fakulteta u Srbiji) najviše se istaknuo Informer. Glasilo Dragana J. Vučićevića, istaknulo se u blaćenju onih koji "nedovoljno" plaču za Mladićem.

Foto: screenshot informer

Informer piše: "Naime, za njih je general Ratko Mladić zločinac, te još jednom potvrđuju da imaju nula empatije prema porodici pokojnika, kao ni truntku poštovanja prema njemu i svemu što je učinio za srpski narod", piše Informer pa citira studente:

'Hvala tebi đenerale što si ceo jedan narod bacio u go*na i da bude osuđen kao genocidni', navodi se na blokaderskom profilu 'Studenti pobeđuju mafiju'", stoji na web stranicama Informera.

Foto: screenshot x

I tabloid Alo vrišti naslovima koji povezuju Hrvate i "blokadere". "Hrvati slave smrt Mladića! Zvanično saopštenje iz Zagreba identično blokaderskim izjavama!"

Foto: alo screenshot

Smrt ratnog zločinca

Ratni zapovjednik Vojske Republike Srpske Ratko Mladić umro je nešto više od pet godina otkako je u Haagu pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u BiH.

Nakon dugogodišnjeg procesa, Žalbeno vijeće Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT) u lipnju 2021. odbacilo je sve žalbene osnove Mladićeve obrane na prvostupanjsku presudu.

Mladić je tako postao pravomoćno kriv za genocid na području Srebrenice 1995. i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca.

Presudom je utvrđeno kako je on te zločine počinio sudjelujući u četiri udružena zločinačka pothvata.

Prvi je uključivao plan čiji je cilj bio da se bosanski muslimani i bosanski Hrvati trajno uklone s područja u BiH na koja su bosanski Srbi polagali pravo.

Drugi udruženi zločinački pothvat imao je za cilj širenje terora među civilnim stanovništvom snajperskom kampanjom i granatiranjem kao što je to bilo u slučaju opsade Sarajeva.

Cilj trećeg zločinačkog pothvata bilo je eliminiranje bosanskih muslimana iz Srebrenice, dok je četvrti imao za cilj da se pripadnici mirovnih snaga Ujedinjenih naroda uzmu za taoce kako bi se spriječilo da NATO izvede zračne napade na vojne ciljeve bosanskih Srba.

Vojska i policija bosanskih Srba u genocidu u Srebrenici 1995. ubile su više od 8000 muslimanskih muškaraca i mladića.