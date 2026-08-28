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SMRT U RIJECI /

Užas u Karlovcu: Kupač se utopio na gradskom kupalištu, vatrogasci izvukli tijelo

Užas u Karlovcu: Kupač se utopio na gradskom kupalištu, vatrogasci izvukli tijelo
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Foto: Net.hr

Policija trenutno provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja

28.8.2026.
12:20
danas.hr
Net.hr
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Tragičan događaj dogodio se jutros na gradskom kupalištu na rijeci Korani u Karlovcu. Prema zasad neslužbenim informacijama, kupač se utopio, javlja KAportal.

Po dojavi su na mjesto događaja stigli vatrogasci koji su izvukli tijelo iz rijeke.

Policija trenutno provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja, doznaje KAportal. Zasad nema više informacija o identitetu stradale osobe niti o okolnostima utapanja.

Više informacija bit će poznato nakon završetka policijskog postupanja.

UtapanjeKarlovacKorana
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