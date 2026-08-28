Hajduk u trenucima najveće sreće doznao lošu vijest: Ovakvom 'šamaru' nije se nadao

U trenucima najveće sreće zbog plasmana kluba u Europu nakon 16 godina Hajduk je pogodila loša vijest. Niko Sigur (22) po svemu sudeći neće prijeći u Celtic. Škotski prvak duže je vrijeme pratio Hajdukova igrača i namjeravao krenuti u realizaciju transfera nakon završetka europskih kvalifikacija, no šokantno ispadanje od LASK-a potpuno je promijenilo planove kluba iz Glasgowa.

Novinar Daily Recorda Scott Burns tvrdi da je posao praktički propao. Točnije, nazvao ga je mrtvim (dead). Kako je objasnio u emisiji Hotline Live, Celtic je pripremio nekoliko transfera čija je realizacija ovisila o plasmanu u Ligu prvaka, a među njima je bio i dolazak kanadskog reprezentativca.

"Imali su nekoliko dogovorenih poslova, a uvjet je bio plasman u Ligu prvaka", rekao je Burns u emisiji Hotline Live, a zatim za Sigura dodao:

"Rečeno mi je da je taj posao sada mrtav. Ne vjerujem da će imati financijske mogućnosti realizirati ga."

Burns smatra da Sigur vjerojatno neće biti jedini igrač čiji će potencijalni dolazak otpasti nakon šokantnog europskog ispadanja. Celtic je očekivao velik prihod od Lige prvaka, a umjesto toga igrat će Europsku ligu.

Burns navodi da Celtic nakon neuspjeha u kvalifikacijama vjerojatno više nema dovoljno financijskog prostora za Sigurov transfer. Smatra i da Hajdukov igrač neće biti jedina planirana akvizicija od koje će škotski klub morati odustati.

Celtic je očekivao značajan prihod od nastupa u Ligi prvaka, ali će umjesto toga igrati Europsku ligu. Posebno je nevjerojatan način na koji je ostao bez elitnog natjecanja. Nakon pobjede 3-0 protiv LASK-a u Glasgowu, Callum McGregor u 21. minuti uzvrata donio je Celticu ukupnu prednost od 4-0.

Ipak, uslijedio je potpuni preokret. Austrijska momčad do kraja regularnog dijela povela je 4-1, izborila produžetke, a potom postigla još jedan pogodak. LASK je slavio 5-1 te prošao dalje ukupnim rezultatom 5:4.

Škotski mediji procjenjuju da je Celtic tim ispadanjem izgubio desetke milijuna eura mogućih prihoda, što će se izravno odraziti na njegove aktivnosti u završnici prijelaznog roka.

Interes škotskog prvaka za Sigura postojao je već neko vrijeme. Daily Record ranije je pisao da je nogometaš Hajduka bio zainteresiran za odlazak u Glasgow, pri čemu mu je jedan od glavnih motiva bilo igranje u Ligi prvaka. U Celticu bi ga dočekao i Alistair Johnston, njegov suigrač iz kanadske reprezentacije.

Hajduk je za Sigura očekivao odštetu od približno četiri milijuna eura. Celtic je razmatrao pokretanje pregovora nakon završetka Hajdukovih europskih kvalifikacija, ali formalnu ponudu navodno nije poslao.

Sigur je Škotima bio privlačan i zbog svoje svestranosti. Najčešće igra na poziciji zadnjeg veznog, ali može nastupiti i kao desni bek, što je Celticu bilo važno zbog Johnstonove ozljede.

Genk preuzeo vodstvo

Odustajanje Celtica ne znači nužno da će Sigur ostati na Poljudu. Prema pisanju TEAMtalka, Genk je već ponudio oko 3,5 milijuna funti, odnosno nešto više od četiri milijuna eura, pa se trenutačno nalazi u najboljoj poziciji za njegov potpis.

Hajduk navodno nije želio zaključiti transfer prije završetka doigravanja Konferencijske lige protiv Rakowa. Budući da je splitski klub izborio ligašku fazu natjecanja, više nema te prepreke za Sigurov odlazak.

Za 22-godišnjaka je ranije ozbiljan interes pokazao i Toulouse, a povezivalo ga se i s klubovima iz Championshipa. Zbog toga je njegov odlazak do kraja prijelaznog roka i dalje moguć, ali Celtic nakon dramatičnog ispadanja od LASK-a više nije glavni kandidat za njegov potpis.