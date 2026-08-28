Nakon smrti krvnika slavlje u Novom Sadu, srpski mediji udarili po Hrvatskoj: 'Ista retorika...'

Grupa građana okupila se u četvrtak navečer na Varadinskom mostu u Novom Sadu povodom smrti zločinca Ratka Mladića. Tom prilikom razvili su veliki transparent s posvetom na čirilici. Palili su i baklje.

Balkanski krvnik, bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba, umro je 27. kolovoza 2026. u 85. godini života u pritvorskoj bolnici u Den Haagu. Preminuo je od posljedica narušenog zdravlja nakon što je pretrpio nekoliko moždanih udara, a sud je prethodno odbio sve zahtjeve njegove obitelji za puštanjem na liječenje u Srbiju. Ipak, Srbi tvrde da će mu se ostvariti želja te da će biti pokopan na Topčiderskom groblju u Beogradu kraj kćeri Ane.

Srpski mediji i danas su se obrušili na Hrvate.

"Skandalozna koordinacija i otvorena povezanost u zajedničkoj mržnji prema svemu srpskom dodatno su potvrđene nakon smrti generala Ratka Mladića u Haagu. Službeno priopćenje Ministarstva hrvatskih branitelja iz Zagreba gotovo od riječi do riječi odražava bolesna slavlja i poruke onih koji nameću blokadu, dokazujući da djeluju po istoj direktivi", stoji u tekstu na Kuriru. Uvjereni su kako je retorika ista kao i ona "blokadera".

"Tu istovjetnu retoriku i sramotnu kampanju etiketiranja Srba kao genocidnog naroda odmah su prihvatili gosti na televiziji N1. Novinar Aleksandar Trifunović izjavio je: 'Uslijedit će iskazivanje žalosti. Apsolutno sam siguran da će se institucije Republike Srpske i Srbije posvetiti žalovanju", dok je bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković tijekom prijenosa uživo rekao: 'Trenutačno sam u Srebrenici. Ova me vijest odmah vratila u 1995. godinu u Srebrenicu, kada sam kao dječak preživio genocid – a upravo je to ono što je Ratko Mladić ovdje predvodio, počinio i čime je zapovijedao!", piše Kurir.