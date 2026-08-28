Hajduk nakon 16 godina ponovno u Europi: Pogledajte emociju igrača, kao da su osvojili Ligu prvaka

Šesnaest dugih godina čekanja stalo je u posljednji zvižduk u Częstochowi. Hajduk je nakon velike drame i produžetaka svladao Raków 3-2 te ukupnim rezultatom 5-4 izborio ligašku fazu Konferencijske lige. Bijeli će tako prvi put nakon 2010. godine igrati europske utakmice tijekom jeseni.

Čim je sudac označio kraj utakmice, eruptiralo je slavlje hajdukovaca. Igrači su potrčali jedni prema drugima, padali u zagrljaj, skakali i pjevali, svjesni da su ostvarili rezultat koji su generacije prije njih bezuspješno lovile.

U središtu proslave bio je Rokas Pukštas. Mladi veznjak u produžetku je postigao odlučujući pogodak i na gotovo filmski način zaključio, prema svemu sudeći, svoju posljednju utakmicu u bijelom dresu.

"Željeli su da dođem još prošlog tjedna, ali nisam mogao ostaviti svoju braću. Danas bih umro za ovu momčad. Posljednja utakmica i ovakav završetak… Nemam što reći, kazao je emotivni Pukštas nakon utakmice.

Hajduk je u Poljskoj triput dolazio u vodstvo, dok se uporni Raków dvaput vraćao. Ipak, Splićani nisu posustali ni kada je susret otišao u produžetke.

"Znali smo da će biti teško, ali borili smo se i uspjeli. Raków je imao dobru energiju, no mi nikada nismo odustali. Pokazali smo mentalnu snagu i bili prava momčad, poručio je junak prolaska.

Pukštas je ovu večer nazvao Hajdukovim finalom, a uspomena na nju ostat će mu zauvijek.

"Ovo je bilo naše finale. Ne mogu biti ponosniji na način na koji je momčad reagirala i svladala sve poteškoće. Hajduk će biti odličan i bez mene", zaključio je Amerikanac.

Posebno emotivan bio je i Marko Livaja. Kapetan je bez zadrške slavio sa suigračima, skakao i pjevao, a snimke s travnjaka najbolje su pokazale koliko mu znači povratak Hajduka na europsku scenu.

Fešta nije završila na terenu. Igrači su slavlje prenijeli u svlačionicu, a zatim upali na konferenciju za medije i vodom zalili trenera Gonzala Garciju. Mokar, ali ponosan, Hajdukov trener nije mogao sakriti emocije dok su njegovi igrači pjevali i skakali oko njega.

Bila je to noć u kojoj su nestale sve razlike, dvojbe i pritisci. Ostali su samo zagrljaji, pjesma i ponos. Hajduk se nakon 16 godina vratio ondje gdje njegovi navijači smatraju da pripada, u europsku jesen.