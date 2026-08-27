Hajduk osigurao milijune u Europi, evo koliko su zaradili

Hajduk je osigurao plasman u Konferencijsku ligu nakon dramatične utakmice s poljskim Rakówom. Klub je time osigurao dugo očekivanu europsku jesen, ali i vrijednu financijsku injekciju. Klupska blagajna na Poljudu bit će punija za višemilijunski iznos.

Najmanje četiri milijuna eura na računu

Sam ulazak u ligašku fazu natjecanja donosi splitskom klubu fiksnu nagradu od 3,17 milijuna eura. Tome treba pridodati i iznos zarađen u četiri zahtjevna pretkola. Svaki kvalifikacijski krug vrijedio je 175.000 eura, što je ukupno dodatnih 700.000 eura. Osnovna zarada Hajduka tako iznosi najmanje 3,87 milijuna eura. No, tu su i prihodi iz Uefina vrijednosnog stupa. S njima se minimalni zajamčeni iznos penje na gotovo 4,4 milijuna eura.

Potencijalna zarada i dvostruko veća

Prilika za popunjavanje proračuna tek slijedi. UEFA izdašno nagrađuje svaki pozitivan rezultat. Svaka pobjeda Hajduku donosi dodatnih 400.000 eura, a remi vrijedi 133.000 eura. "Bijele" čeka šest utakmica, pa je prilika za zaradu doista značajna. Postoje i ambicioznije projekcije. Platforma Football Meets Data sugerira da bi ukupni prihodi mogli dosegnuti i 8,4 milijuna eura. U taj iznos nisu uračunati prihodi od ulaznica, marketinga i TV prava. Oni će dodatno podebljati klupski budžet.