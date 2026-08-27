Holding tvrdio da je sve u redu, a sada stigli nalazi Inspektorata: 'Utjecaj ispusta je značajan'

Analize Save na ispustima iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice pokazale su prisutnost onečišćujućih tvari iznad graničnih vrijednosti te je utjecaj tog ispusta na pomor riba značajan, iako ne jedini, izvijestio je u četvrtak Državni inspektorat.

"S obzirom na to da su analize na ispustima iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba i grada Velike Gorice pokazale prisutnost onečišćujućih tvari iznad graničnih vrijednosti propisanim vodopravnom dozvolom, te Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, inspekcijski postupak se nastavlja", najavili su iz Državnog inspektorata.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Državni inspektorat izvijestio je kako je "vodopravna inspekcija 27. kolovoza u 13,39 sati zaprimila izvješće o rezultatima analiza uzoraka vode uzetih iz rijeke Save uzvodno i nizvodno od ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Velike Gorice, kao i na ispustima iz ovih uređaja. Analize su pokazale povišene vrijednosti onečišćujućih tvari u svim uzorcima osim u uzorku uzvodno od ispusta iz gradskog odvodnog kanala grada Zagreba".

Inspektorat ističe da je prema mišljenju Instituta za vode "Josip Juraj Strossmayer" utjecaj ispusta iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pomor riba značajan, iako ne jedini. Temperatura vode u svim uzorcima površinske vode bila je veća od propisane srednje godišnje vrijednosti, a koncentracija otopljenog kisika niska što također može uzrokovati uginuće riba.

Stoga je Inspektorat najavio da se inspekcijski postupak nastavlja s obzirom na to da su analize na ispustima iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice pokazale prisutnost onečišćujućih tvari iznad graničnih vrijednosti propisanim vodopravnom dozvolom, te Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Uzorci ne upućuju na prisutnost zaraznih bolesti riba

Također su izvijestili da na temelju dosadašnjih nalaza, dostupnih informacija i zaprimljenih podataka o masovnom pomoru različitih vrsta riba u dijelu vodotoka, veterinarska inspekcija Državnog inspektorata može potvrditi da je prema rezultatima dosad provedenih radnji, bolesti riba kao uzrok uginuća mogu isključiti.

"Uzeti uzorci i pregled stanja u vodotoku ne upućuju na prisutnost zaraznih bolesti riba koje bi mogle uzrokovati ovako opsežan pomor", ističu u Državnom inspektoratu te najavljuju da veterinarska inspekcija nastavlja pratiti situaciju u okviru svoje nadležnosti te je u kontaktu s ostalim nadležnim službama koje provode dodatne analize vodnog okoliša.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zagrebački holding je 20. kolovoza izvijestio da se na Centralnom pročistaču otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) procesi pročišćavanja odvijaju kontinuirano i nesmetano te je sustav stabilan i funkcionalan te da nisu zabilježene poteškoće u radu sustava, što je potvrđeno redovitim i izvanrednim provjerama rada postrojenja. Naveli su da su svi izlazni parametri kakvoće pročišćene otpadne vode sukladni zakonskim propisima u skladu s kojima Centralni pročistač otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) obavlja funkciju pročišćavanja otpadnih voda Grada Zagreba te su poručili da shodno tome, demantiraju navode o izvanrednom događaju u radu postrojenja.

Na to je danas na svom Facebook profilu reagirao HDZ, navodeći da je inspekcija na ispustima zagrebačkog i velikogoričkog pročistača pronašla onečišćujuće tvari iznad dopuštenih vrijednosti. Zagrebački holding ranije je tvrdio da su svi izlazni parametri pročistača bili u skladu s propisima.

"Hajdaš: Sramota nad sramotama, toksična Benčić i Tomašević truju rijeku Savu! Ostavka - odmah!", poručili su iz HDZ-a.