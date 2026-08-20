Pomor ribe u Savi potvrđen, uzeti uzorci: Holding odbacuje krivnju pročistača

Udruga Ekologija grada upozorila je na, kako navode, masovni pomor ribe u rijeci Savi nizvodno od zagrebačkog pročistača otpadnih voda CUPOV. Tvrde da je dan ranije iz postrojenja došlo do izlijevanja zasad nepoznate otpadne vode, nakon čega su u rijeci primijećene uginule ribe.

Iz Udruge navode da su prve informacije i fotografije dobili od svojih volontera, a potom su i sami izašli na teren.

"Informaciju o ovoj katastrofi su nam sa fotografijama poslali volonteri, a danas smo izašli na teren i provjerili - još je gore nego što se činilo", objavili su.

Traže hitnu istragu

Udruga upozorava da je Sava važan ekosustav i stanište brojnih vrsta te smatra da je potrebno što prije utvrditi što se dogodilo i je li došlo do onečišćenja rijeke.

Foto: Screenshot 'Facebook'/Udruga Ekologija grada

Od Hrvatskih voda, Inspekcije zaštite okoliša i Grada Zagreba traže da utvrde uzrok događaja i sastav vode koja je, prema njihovim tvrdnjama, ispuštena iz postrojenja. Traže i da se rezultati analiza javno objave te, ako se utvrde nepravilnosti, sankcioniraju odgovorni i provede sanacija.

Pozvali su i na stroži nadzor rada CUPOV-a kako se slični slučajevi ne bi ponavljali.

"Ovakvi incidenti ne mogu i ne smiju ostati neriješeni i 'zaboravljeni'", poručili su iz Udruge Ekologija grada te najavili da će nastaviti pratiti slučaj.

Čekamo odgovore nadležnih

Net.hr obratio se Hrvatskim vodama, Gradu Zagrebu i nadležnoj inspekciji s upitima je li slučaj prijavljen, jesu li njihove službe izašle na teren, što je dosad utvrđeno te jesu li provedena uzorkovanja i analize.

O svemu se službenim priopćenjem oglasio Zagrebački holding. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Slijedom medijskih upita, na Centralnom pročistaču otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) procesi pročišćavanja odvijaju se kontinuirano i nesmetano te je sustav stabilan i funkcionalan. Danas kao niti proteklih dana nisu zabilježene poteškoće u radu sustava, što je potvrđeno redovitim i izvanrednim provjerama rada postrojenja.

Svi izlazni parametri kakvoće pročišćene otpadne vode sukladni su zakonskim propisima u skladu s kojima CUPOVZ obavlja funkciju pročišćavanja otpadnih voda Grada Zagreba. Shodno tome, demantiramo navode o izvanrednom događaju u radu postrojenja, a koji se od jučer prenose u javnosti. Što se tiče navoda koji su povezani sa stanjem rijeke Save, ističemo da Društvo ViO nije nadležno za provođenje nadzora nad biološkim, kemijskim i fizikalnim pokazateljima kakvoće rijeke Save u kontekstu aktualnih sušnih razdoblja, kao niti za tumačenje utjecaja klimatskih uvjeta na biljni i životinjski svijet u rijeci. Navedene aktivnosti, sukladno nadležnostima, provode Hrvatske vode.

Za Net.hrstigao je i odgovor Državnog inspektorata

"Vodopravna inspekcija Državnog inspektorata je po zaprimanju obavijesti o uginulim ribama u rijeci Savi i u okviru svoje nadležnosti zatražila izvješće vodočuvara Hrvatskih voda na temelju kojeg je potvrđen pomor ribe od mjesta Dubrovčak Lijevi kod Ivanić Grada do Zagreba, centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba. Uzeti su uzorci vode na navedenom području s ciljem utvrđivanja onečišćenja, a inspekcijski nadzor je u tijeku."

Iz Inspektorata dodaju da se provjerava i mogućnost da je pomor povezan sa zaraznim bolestima riba.

"Također na navedenom području postupa i veterinarska inspekcija sukladno svojoj nadležnosti, a nadzor je u tijeku. Tijekom nadzora su uzeti pogodni uzorci riba radi laboratorijske pretrage, s ciljem isključivanja zaraznih bolesti riba", odgovorili su iz Državnog inspektorata.