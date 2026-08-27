Hajduk u Poljskoj lovi plasman u Konferencijsku ligu

Hajduk u Poljskoj protiv Rakowa igra uzvratnu utakmicu doigravanja Konferencijske lige. Prvi susret na Poljudu završio je 2:2, pa će Splićani u uzvratu, koji se igra u četvrtak s početkom u 19.00, tražiti pobjedu koja bi im donijela plasman u ligašku fazu natjecanja.

Uzvratna utakmica doigravanja Konferencijske liges 0 Rakow : 0 Hajduk

Početni sastavi

Rakow: -

Hajduk: -

Utakmica počinje u 19.00