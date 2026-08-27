Hajduk u Poljskoj lovi plasman u Konferencijsku ligu

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Tekstualni prijenos uzvratne utakmice Hajduka i Rakowa u doigravanju Konferencijske lige pratite na Net.hr-u
Hajduk u Poljskoj protiv Rakowa igra uzvratnu utakmicu doigravanja Konferencijske lige. Prvi susret na Poljudu završio je 2:2, pa će Splićani u uzvratu, koji se igra u četvrtak s početkom u 19.00, tražiti pobjedu koja bi im donijela plasman u ligašku fazu natjecanja.
Rakow: -
Hajduk: -
Utakmica počinje u 19.00