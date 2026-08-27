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UTAKMICA ODLUKE /

Hajduk u Poljskoj lovi plasman u Konferencijsku ligu

Hajduk u Poljskoj lovi plasman u Konferencijsku ligu
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Foto: Maja Prgomet/Zuma Press/Profimedia

Tekstualni prijenos uzvratne utakmice Hajduka i Rakowa u doigravanju Konferencijske lige pratite na Net.hr-u

27.8.2026.
16:40
M.G.
Maja Prgomet/Zuma Press/Profimedia
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Hajduk u Poljskoj protiv Rakowa igra uzvratnu utakmicu doigravanja Konferencijske lige. Prvi susret na Poljudu završio je 2:2, pa će Splićani u uzvratu, koji se igra u četvrtak s početkom u 19.00, tražiti pobjedu koja bi im donijela plasman u ligašku fazu natjecanja.

Uzvratna utakmica doigravanja Konferencijske liges
27.08.2026.
19.00
0
Rakow
 
:
0
Hajduk
 

Početni sastavi

Rakow: -

Hajduk: -

 

 

Utakmica počinje u 19.00

HajdukRakowKonferencijska LigaPoljskaUzvrat
komentara
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