Svjedokinja o milijunima mimo kriterija: Pitali je tko je odlučio, odgovorila jednom riječju

U nastavku suđenja u aferi "Po babi i stričevima" svjedočila je Danijela Žagar, bivša načelnica sektora u Ministarstvu gospodarstva. Govorila je o dodjeli potpora iz 2018. godine i tvrdila da je dio novca za 20 tvrtki dodijeljen mimo zakonskih kriterija, nakon što su od Ministarstva financija zatražena dodatna sredstva.

Prema njezinu iskazu, odluku je potpisao tadašnji ministar gospodarstva Darko Horvat.

"Prvo je poslana u računovodstvo i onda je računovodstvo odbilo izvršiti, a onda je došla do pomoćnice i pomoćnica je to spustila nama u sektor", rekla je Žagar.

Na pitanje tko je donio odluku, odgovorila je kratko: "Ministar."

'Nisam tu da preispitujem odluke'

Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl pitao ju je i o sastanku kod ministra na kojem se, prema njezinim riječima, preispitivalo njezino mišljenje.

"Rečeno mi je da ja nisam tu da preispitujem odluke, nego da postupam po njima", rekla je Žagar.

Obrana Darka Horvata poručuje da će se tek tijekom daljnjeg postupka utvrđivati što se točno događalo na tom sastanku.

"To je njezina izjava. Što se događalo na sastanku utvrdit će se kada se saslušaju ne samo gospođa Žagar nego i oni koji su bili tamo", rekla je Horvatova odvjetnica Višnja Drenški-Lasan.

Obrana: Sporne su ministrove ovlasti

Drenški-Lasan kaže da nije sporno da je Horvat potpisao dvije odluke, nego pitanje je li imao ovlasti potpisati drugu i na temelju čega.

"Ta činjenica uopće nije sporna, da je ministar potpisao dvije odluke. Sporno je je li ministar imao ovlasti potpisati ovu drugu odluku, ako ih je imao, na temelju čega ih je imao i je li takva praksa već ranije postojala", rekla je.

Dodala je da će obrana u nastavku postupka dokazivati i je li ranije bilo slučajeva u kojima su se sredstva dodjeljivala temeljem diskrecijske odluke.

Podsjetimo, USKOK-ova optužnica tereti bivše ministre Darka Horvata, Tomislava Tolušića i Borisa Miloševića za pogodovanje pri dodjeli novčanih potpora, dok Josipa Aladrovića i gradonačelnika Županje Damira Juzbašića tereti za protuzakonita zapošljavanja.