Treba li djeci u Hrvatskoj ograničiti društvene mreže kao u Americi? 'Treba ih ukinuti skroz'

Američka kompanija Meta pristala je na povijesnu nagodbu od čak 16,7 milijardi dolara.

Riječ je o nagodbi s 29 američkih saveznih država u sudskom sporu, koji se vodio zbog sigurnosti djece na Facebooku i Instagramu.

Meta je pristala na stroža pravila za mlađe od 18 godina. Korištenje Facebooka i Instagrama bit će ograničeno na dva sata na dan, aplikacije će biti blokirane tijekom noći, a obavijesti tijekom nastave isključene.

Mladima će se također sakriti broj lajkova, ukinuti filteri koji simuliraju estetske zahvate, te pojačati provjera dobi i roditeljski nadzor. Meta je na nagodbu pristala prije nego je svjedočio vlasnik kompanije Mark Zuckerberg.

Povijesni slučaj

Voditelj Centra za sigurniji internet, Tomislav Ramljak, kaže da je riječ o povijesnom slučaju jer, kako ističe, nagodba predstavlja svojevrsno priznanje odgovornosti za posljedice koje društvene mreže mogu imati na djecu.

"Ja bih rekao da je to upravo ono o čemu govorimo godinama, a to je priznavanje krivnje. Ustvari, da algoritmi skriveni unutar društvenih mreža izazivaju ovisnost, a time i posljedice na mentalno zdravlje djece, što je ovom velikom sudskom nagodbom i dokazano", rekao je Ramljak.

Prema njegovim riječima, sada bi trebalo službeno uvesti niz ograničenja za korištenje društvenih mreža.

"To su upravo ograničenje vremena korištenja društvenih mreža, provjera dobi, odnosno onemogućavanje da se određeni sadržaj nudi djeci. E sad, vidjet ćemo kada će se to promijeniti i u kojoj fazi i koliko brzo", kazao je.

Kako će se provjeravati dob djece?

Jedno od ključnih pitanja bit će kako će se ograničenja provoditi i na koji način društvene mreže mogu kontrolirati dob svojih korisnika.

Ramljak smatra da bi se takve mjere trebale provoditi svugdje gdje su društvene mreže dostupne, a kao jednu od mogućnosti navodi provjeru identiteta.

"Postoje metode provjere putem različitih iskaznica, osobnih iskaznica, nekih dokumenata, digitalnih dokumenata, uvijek se može provjeriti. Ali, naravno, djeca su domišljata pa onda uzmu osobne iskaznice od roditelja i otvore profile na društvenim mrežama i koriste ih", upozorio je.

Zbog toga, smatra, nije dovoljna samo provjera identiteta, već je potrebno uvesti i dodatna tehnička ograničenja.

"Smatram da se tehnički može uvesti i trebalo bi uvesti brojna tehnička ograničenja za korištenje društvenih mreža kod djece. Jednostavno moramo raditi prevenciju jer je ona zaista dugotrajno najkvalitetnije i najisplativije rješenje da se zaštiti dijete na internetu", poručio je Ramljak.

Promjene bi mogle utjecati i na hrvatske tinejdžere

Iako je riječ o postupku i nagodbi koja se odnosi na Metu i američki pravni sustav, Ramljak smatra da bi posljedice mogle biti puno šire te da bi promjene mogle osjetiti i djeca u Hrvatskoj.

"Mislim da hoće. Mislim da će utjecati na sve, da će SAD biti pod većim povećalom. Priznavanjem nagodbe je ipak priznavanje krivnje i mislim da će zaista medijski, ali i pravosudni pritisak biti jako velik da dođe do različitih promjena tih tehničkih mehanizama za zaštitu djece kod korištenja društvenih mreža", zaključio je Ramljak.

Treba li Hrvatska uvesti iste mjere?

U našoj redovnoj rubrici pitali smo vas trebaju li se i u Hrvatskoj uvesti iste mjere.

Evo nekoliko odgovora:

"Treba ukinuti društvene mreže, jer su sve drugo, a najmanje društvene", kaže Tomislav.

"Ne. Nijedna zabrana nije produktivna. Svatko zna koliko će koristiti. Jedino bih ih zabranila na poslu, a to ovisi o šefovima", komentirala je Ljerka.

"S ograničenjima se postiže kontraefekt tako da nema smisla da se uvedu, ali edukacija po pitanju društvenih mreža apsolutno treba", kaže Viktor.

"Ne da treba, nego ih treba ukinuti skroz. Dok nije bilo društvenih mreža, život nam je bio ljepši i kvalitetniji", poručuje Brankica.