Smrt Mladića izazvala lavinu reakcija u Srbiji: Liječnik, Dodik i Šešelj optužuju Haag

Smrt Ratka Mladića, koji je danas preminuo u 85. godini u pritvorskoj bolnici u Scheveningenu, izazvala je niz reakcija u Srbiji i Republici Srpskoj. Srpski mediji prenose izjave njegove obitelji, liječnika koji ga je godinama pratio, kao i političara koji za njegovu smrt optužuju haaške institucije.

Obitelj je potvrdila da je Mladić preminuo u poslijepodnevnim satima te podsjetila da mu je zdravstveno stanje već dulje vrijeme bilo teško narušeno nakon više moždanih i srčanih udara, piše Mondo.rs. Obrana i obitelj ranije su više puta tražili da ga se privremeno pusti na liječenje u Srbiju, ali su njihovi zahtjevi odbijeni.

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić rekao je da je njegovo ministarstvo u kontaktu s obitelji oko preuzimanja i prijevoza tijela u Srbiju. Prema ATV-u, Mladić je više puta izražavao želju da bude pokopan pokraj kćeri Ane na Topčiderskom groblju u Beogradu.

Liječnik tvrdi da mu je uskraćeno liječenje

Blic je prenio izjavu liječnika Ognjena Gudelja, koji kaže da je osam godina pratio Mladićevo zdravstveno stanje. Gudelj tvrdi da mu u završnoj fazi nije pružena terapija koju je smatrao potrebnom.

"U posljednjih osam godina dobili smo mnoge bitke. Ovu posljednju nismo jer, vjerujte mi, ovo je bilo čisto ukidanje svega što je bilo neophodno za liječenje", rekao je Gudelj. Dodao je da je vjerovao da ga "neće ubiti" te da je još u posljednjih 48 sati postojala nada da će Mladić preživjeti.

Slične optužbe iznio je i Milorad Dodik, koji je, kako pišu Novosti, ustvrdio da je Mladićeva smrt "zaista ubojstvo" jer je, prema njegovim riječima, njegovo loše zdravstveno stanje bilo poznato.

"To je bio organiziran pristup koji je trebao dovesti do smrtnog ishoda", izjavio je Dodik u Haagu.

Šešelj traži da se ispuni Mladićeva posljednja želja

Vojislav Šešelj otišao je još dalje i ustvrdio da je "generala Mladića ubio Haaški tribunal".

"General Mladić je sigurno mogao živjeti još nekoliko godina da ga nisu ubili uskraćivanjem adekvatnog liječenja. Još prije dvije, tri godine oni su ga prestali liječiti, čak su i javno priopćili da tu više nema liječenja, samo ublažavanja bolova i ništa više. Da je liječen, mogao je poživjeti. Imao je više od 80 godina. Biološki zakoni rade kod svih nas, ali mogao je još par godina poživjeti da je adekvatno liječen u Haagu ili u Srbiji. U Srbiji bi bilo najbolje, ali nisu dali", rekao je Šešelj za Novosti.

Dodao je i da treba ispuniti Mladićevu želju da bude pokopan pokraj kćeri Ane u Beogradu.

Podsjetimo, Mladić je pred međunarodnim sudom pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, uključujući genocid u Srebrenici. Njegovo zdravstveno stanje posljednjih se godina pogoršavalo, a zahtjevi za prijevremeno puštanje iz humanitarnih razloga bili su odbijeni.