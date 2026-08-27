Igrači Hajduka upali Garciji na konferenciju i počeli ga polijevati: 'Ljudi iz Hrvatske znaju...'

Nogometaši Hajduka izborili su europsku jesen nakon čak 16 godina slavivši protiv poljskog Rakowa u završnoj rundi kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Nakon što su obje utakmice završile 2-2, odluka je pala u produžetku, a pogodak odluke zabio je Rokas Pukštas u 94. minuti.

Hajduk je slavljem u Poljskoj nakon čak 16 godina ponovo izborio europsku jesen. Posljednji put "Bijeli" su preskočili kvalifikacije 2010. godine izborivši preko rumunjskih klubova Dinamo Bukurešta i Unirea Urziceni skupinu Europske lige.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon utakmice je otišao odraditi uobičajenu konferenciju za medije, koju su prekinuli njegovi igrači.

Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL/PIX

"Emotivan sam i ponosan na ove dečke. Stvaramo jako dobru atmosferu u svlačionici. Hajduk je velik klub na kojem je mnogo pritiska. Igrali smo protiv jako dobre ekipe, nikad nismo odustali, iako smo primili dva gola pri svom vodstvu. Nisam očekivao da će biti ovako emotivno za mene. Hvala igračima. Niko Sigur je rekao da moramo poginuti u drugom produžetku ako mislimo proći dalje. I ponosan sam jer oni tako razmišljaju. Vidjeli ste kako su se borili", rekao je na početku konferencije Garcia koji je bio vidno emotivan, sa suzama u očima.

Presicu su nakon toga prekinuli igrači koji su došli iz svlačionice i počeli svog trenera polijevati tekućinom i pjevali 'Ja te volim Hajduče'.

Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL/PIX

"Ispričavam se, ali ljudi iz Hrvatske znaju što ovo znači za igrače. Oni su konstantno pod pritiskom. Ali vidjeli ste da su to mladi dečki. Ispričavam se" rekao je Garcia nakon neočekivanog prekida pa poručio:

"Mislim da me nisu kritizirali puno. Osjećao sam podršku kad su me ljudi sretali na ulici. Neki ljudi su vidjeli da ova momčad ide u dobrom smjeru. Uvijek smo slijedili svoju ideju u koju smo vjerovali. Plakali smo Pukštas i ja zajedno danas. Ovo je najbolji način za njega da napusti klub. Ponosan sam jer ga vidim na ovakvoj razini. Niko Sigur isto, a i njega ćemo možda već sutra vidjeti u novom klubu".