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Ante Budimir ne skriva sreću: 'Ovdje je svejedno tko je na terenu'

Ante Budimir ne skriva sreću: 'Ovdje je svejedno tko je na terenu'
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Foto: Luis Lorenzo/imago sportfotodienst/Profimedia

Budimir zabio pojednički gol za Osasunu

28.8.2026.
12:14
Hina
Luis Lorenzo/imago sportfotodienst/Profimedia
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Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Budimir rekao je da je jako sretan što je zabio pobjednički gol za Osasunu u gostujućoj pobjedi od 2-1 nad Celtom i jer je njegova momčad ostvarila prvi trijumf ove sezone.

"Bila je to dobra utakmica, protiv izuzetno snažnog suparnika, momčadi koja sudjeluje u Europskoj ligi i to na njihovom stadionu. Sretni smo što smo pokazali karakter u teškim trenucima i kada smo imali loptu", izjavio je 35-godišnji napadač nakon utakmice u Vigu.

 "Ovo je za nas velika pobjeda, a ova tri osvojena boda moramo iskoristiti kao podstrek za ono što dolazi, počevši s utakmicom protiv Getafea u ponedjeljak", dodao je.

Celta je povela u 14. minuti preko Iaga Aspasa, no u 51. minuti je ostala bez isključenog Marcosa Alonsa. Osasuna je u nastavku uspjela preokrenuti rezultat. Kike Barja izjednačio je u 54. minuti, a Budimir je ušao u igru u 58. minuti.  Pet minuta kasnije postigao je pogodak iz jedanaesterca za konačnih 2-1.

Nakon ubačaja u kazneni prostor lopta je pogodila domaćeg igrača u ruku, a Budimir je preuzeo odgovornost i sigurno realizirao kazneni udarac.

"Sretan sam zbog pogotka i osvojena tri boda, što je najvažnije", poručio je.

Zatresao je mrežu i u sudačkoj nadoknadi, ali je pogodak poništen. Razočaran je zbog toga "jer je svaki pogodak važan".

"No, jako smo sretni jer je posao cijele momčadi bio ogroman kako bismo preokrenuli utakmicu", napomenuo je.

Hrvatski napadač pohvalio je i svoje suigrače koji su, poput njega, ušli u igru s klupe.

"Ovdje je svejedno tko je na terenu, svi igrači smo posvećeni i to je jako važno. Važno je natjecati se i da se svatko bori za svoje mjesto. Ova pobjeda je jako važna, pokazuje koliko je važna cijela momčad", izjavio je Budimir.

Istaknuo je da je to bila velika noć za Osasunu nakon remija u prvoj utakmici.

Osasuna je bila odigrala 0-0 s Levanteom pred svojim navijačima pa sada nakon dva odigrana kola ima četiri boda.

OsasunaAnte BudimirCeltaLa LigaPogodak
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