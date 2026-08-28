Anita Martinović ponovno je natjecateljica, ali ovaj put uz partnera: ‘Ja sam vatra, on voda’

Anita Martinović (42) pred kamerama je prošla gotovo puni krug. Publika ju je najprije upoznala kao natjecateljicu u 'Gospodinu Savršenom', a potom se našla s druge strane - kao voditeljica 'Ljubav je na selu', gdje je godinama pratila tuđe ljubavne priče, dvojbe i velike odluke. Sada ponovno izlazi iz sigurne voditeljske uloge i ulazi u avanturu u kojoj nema scenarija, poznatog terena ni mogućnosti da unaprijed zna što slijedi. U 'Asia Express: Zmajeva ruta' kreće kao natjecateljica, ali ovaj put uz osobu s kojom dijeli i život izvan kamera - partnera Alekseja Škaricu (38).

A njih dvoje teško da bi mogli biti različitiji. Anita je energična, spontana i ona koja će prva reagirati, dok je Aleksej smireniji, analitičan i mnogo sretniji kada nije u središtu pozornosti. Upravo će se ta njihova ravnoteža sada naći na ozbiljnom testu, daleko od svakodnevice, komfora i poznatih rutina. S Anitom smo razgovarali o tome kako je ponovno biti ona koju kamera prati umjesto one koja vodi priču, zašto je baš Alekseja poželjela uz sebe, čega su se pribojavali prije puta te koliko jedna ovakva avantura može ogoliti odnos i pokazati partnera u sasvim novom svjetlu.

Foto: RTL

Svoju televizijsku priču započeli ste kao natjecateljica u ‘Gospodinu Savršenom’, potom ste postali voditeljica ‘Ljubav je na selu’, a sada se ponovno vraćate u natjecateljsku ulogu. Kakav je osjećaj ponovno biti s te strane kamera?

Moram priznati da je jako uzbudljivo. Nakon toliko godina provedenih s druge strane kamere, ponovno biti natjecateljica znači vratiti se u situaciju u kojoj nemaš nikakvu kontrolu nad onim što će se dogoditi. Kao voditeljica ipak znaš što te čeka i imaš određenu sigurnost, a ovdje nemaš ni scenarij ni plan B. Ponovno sam se našla u situaciji da nešto ne znam, da moram učiti, snalaziti se i reagirati u trenutku.

U ‘Asia Express: Zmajeva ruta’ odlučili ste ući upravo sa svojim partnerom. Što je presudilo da se zajedno upustite u ovu avanturu i jeste li oboje odmah bili za?

Znala sam za projekt od početka i kad sam dobila poziv, bio mi je to veliki izazov. Ali nisam ni sekunde dvojila hoću li ići ili ne. Iskreno, Aleksej u početku nije bio odmah za. On je dosta introvertiran i nikada se prije nismo eksponirali pred kamerama, pa mu je sama ideja bila poprilično nepoznata i pomalo nelagodna. Trebalo mu je malo vremena da sve „slegne“ i da uopće zamisli sebe u takvom formatu.

Ali s vremenom je shvatio da mi je u toj avanturi potreban netko moj, netko kome vjerujem i tko mi je oslonac.

S druge strane, i on je u tome prepoznao priliku za sebe - da izađe iz svoje komfor zone, pomakne vlastite granice i vidi kako funkcionira u potpuno nepoznatim situacijama. Na kraju smo oboje shvatili da je to iskustvo koje nas može obogatiti na više razina, i kao par i kao pojedince.

Foto: RTL

Koliko ste inače u svakodnevnom životu dobar tim i jeste li baš zbog toga pomislili da biste se dobro snašli u jednoj ovakvoj avanturi?

Mi smo zapravo prilično različiti i upravo smo na te naše različitosti i računali. Na neke stvari gledamo potpuno drugačije i zadacima pristupamo na različite načine, pa smo mislili da bi nam to u ‘Asia Expressu’ mogla biti velika prednost.

Ja sam puno spontanija i impulzivnija, dok je Aleksej analitičniji i voli prvo razmisliti i napraviti plan. Vjerovali smo da ćemo se upravo zato dobro nadopunjavati i da će nam različiti pogledi pomoći u rješavanju izazova.

Kako ste se pripremali za ovako fizički i psihički zahtjevnu avanturu? Jeste li i inače osoba koja voli biti spremna na sve ili se radije prepustite trenutku?

Dosta smo se pripremali za ovu avanturu, prije svega tako što smo učili o kulturama i zemljama s kojima ćemo se susresti. Aleksej je uz to dosta trenirao i čak je napravio svojevrsnu skriptu s nekim korisnim riječima, povijesnim činjenicama i kulturnim informacijama koje bi nam mogle biti od koristi kada dođemo u Kambodžu. Ja sam se više fokusirala na komunikaciju i na to da budem što otvorenija i spremnija na nepredviđene situacije. Ipak, koliko god se pripremali, neke stvari jednostavno moraš prepustiti trenutku.

Foto: RTL

Jeste li se prije ulaska u ovu avanturu pribojavali kako će vaš odnos funkcionirati u stresnim i nepredvidivim okolnostima, kada se pojave umor, nervoza ili različita mišljenja?

Naravno. Mislim da bi bilo čudno da se toga uopće nismo pribojavali. Kad ste umorni, gladni, pod pritiskom i kada nešto ne ide kako ste zamislili, vrlo brzo nestane ona svakodnevna tolerancija.

Ali upravo zato sam mislila da će ovo biti zanimljiv test za nas. U takvim situacijama jako brzo vidiš kako netko funkcionira. Bilo je različitih mišljenja, bilo je nervoze, ali mislim da smo kroz sve to naučili puno više jedno o drugome.

Publika Vas dobro poznaje kao voditeljicu, ali ovdje će Vas gledati u sasvim drukčijim okolnostima. Mislite li da će upoznati neku novu stranu Anite Martinović?

Definitivno. Kao voditeljica sam ipak u ulozi u kojoj moram biti profesionalna, sabrana i spremna na sve. Ovdje nema te distance. Vidjet će umornu Anitu, nervoznu Anitu, sretnu Anitu, Anitu koja se smije, ali vjerojatno i onu koja se ponekad pita: „Što mi je ovo trebalo?“

Mislim da će me ljudi vidjeti puno prirodniju i stvarniju. Kad ste toliko dugo u nekoj situaciji, nemate baš puno prostora za glumljenje. I zapravo mi je to jako drago jer će publika upoznati Anitu izvan voditeljske uloge. Nadam se da će me i nakon toga jednako voljeti i prihvaćati (smijeh).

Foto: RTL

Je li vam ova ‘utrka života’ omogućila da jedno drugo upoznate iz neke nove perspektive ili još bolje upoznate neke strane karaktera koje već poznajete?

Apsolutno. Mislim da nekoga stvarno upoznaš tek kada ga vidiš u situaciji u kojoj mu nije ugodno. U svakodnevnom životu imamo svoje rutine, svoj prostor i mogućnost da se maknemo kada nam svega bude dosta. Tamo toga nema. Doslovno ste zajedno 24 sata i morate funkcionirati kao tim.

Vidjela sam neke njegove strane koje možda prije nisam imala priliku vidjeti, ali vjerujem da je i on upoznao neke nove verzije mene. I mislim da je to zapravo jedan od najvrjednijih dijelova cijelog iskustva - kada zajedno prođete nešto tako intenzivno, odnos više jednostavno ne može ostati isti.

I za kraj, brzopotezno - tko od vas prvi burno reagira, tko se prvi ispriča, tko dulje ostane ljut, a tko najčešće smiruje situaciju?

Prva burno reagiram - ja. (smijeh) Prvi se ispriča… isto ja, jer nemam baš živaca dugo biti ljuta. Tko dulje ostane ljut? Ni jedno. Hvala Bogu po to pitanju se oboje brzo ohladimo i onda pričamo i analiziramo. A tko najčešće smiruje situaciju? On.

Ali mislim da nam upravo ta kombinacija i funkcionira. Ja sam malo „vatre“, on je malo više „voda“. I da smo oboje isti, mislim da bi bilo puno više problema. Ovako se nekako uspijemo vratiti jedno drugo u ravnotežu.

Anitu Martinović i njezina partnera Alekseja Škaricu u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' gledatelji će moći pratiti od rujna na RTL-u i platformi Voyo.