Lana Radeljak zablistala u bijelom: Pogledajte kako je proslavila posljednje dane kao 'cura'

Lana Radeljak, 26-godišnja kći pokojne glumačke dive Ene Begović i kontroverznog poduzetnika Josipa Radeljaka Dikana (83), odbrojava dane do vjenčanja sa zaručnikom Antonijom Barišićem. Kao savršenu uvertiru u novo životno poglavlje, Lana je sa svojim najbližim prijateljicama otputovala na Siciliju kako bi proslavila djevojačku zabavu, a djelić nezaboravne atmosfere podijelila je i na svom Instagram profilu.

Lana je objavila galeriju fotografija koje savršeno dočaravaju veselo druženje na jednom od najljepših talijanskih otoka. Kroz niz šarenih i crno-bijelih kadrova, vidljivo je da su mladenka i njezine prijateljice maksimalno iskoristile vrijeme. Njihova talijanska avantura uključivala je plovidbu jedrilicom u zalazak sunca, istraživanje skrivenih uvala i plesanje do kasno u noć pod tematskim natpisom "BRIDE DISCO".

Na jednoj od fotografija, Lana pozira u elegantnoj bijeloj haljini s velom i lentom na kojoj piše "Bride to be", jasno dajući do znanja da je ona zvijezda proslave. Album uspomena uključuje i vožnju u simpatičnom, ukrašenom oldtimeru, kao i druženje s preslatkim psom pasmine border koli, koji je također bio dio ekipe.

Cijelo putovanje odiše srećom i slavljem prijateljstva uoči njezinog vjenčanja za dugogodišnjeg partnera Antonija Barišića. Par je u vezi tri godine, a zaručili su se u svibnju 2025. Inače, iako Lana, koja je diplomirala međunarodnu ekonomiju i menadžment na prestižnom milanskom sveučilištu Bocconi, svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, poznato je da je njezin otac Josip Radeljak sretan zbog zaruka te da ga je Antonio tradicionalno pitao za blagoslov.