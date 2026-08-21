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'CIAO TO MISS' /

Prve fotografije s djevojačke Lane Radeljak: S prijateljicama pobjegla daleko od Hrvatske

Prve fotografije s djevojačke Lane Radeljak: S prijateljicama pobjegla daleko od Hrvatske
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Detalji samog vjenčanja zasad se još uvijek drže podalje od javnosti

21.8.2026.
13:59
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
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Lana Radeljak (26), kći kontroverznog poduzetnika Josipa Radeljaka Dikana (83) i pokojne glumice Ene Begović, trenutačno uživa u jednom od najposebnijih razdoblja u životu. Naime, čini se da je stiglo vrijeme za djevojačku zabavu, a buduća mladenka s prijateljicama je otputovala na bajkovitu Siciliju.

Prve kadrove s djevojačkog putovanja podijelila je sama na svom Instagram Storyju, a prema objavljenim fotografijama i snimkama društvo uživa u pravoj ljetnoj idili.

Prve fotografije s djevojačke Lane Radeljak: S prijateljicama pobjegla daleko od Hrvatske
Foto: Instagram story/screenshot

Na jednoj od fotografija Lana je pokazala prekrasan prostor uz bazen, smješten u zelenilu i okružen impresivnim stijenama. Posebnu pažnju privukao je detalj koji otkriva povod okupljanja - na staklenim vratima nalazi se ukrasni natpis "Ciao to Miss", uz ilustracije i poruku posvećenu budućoj mladenki.

Prve fotografije s djevojačke Lane Radeljak: S prijateljicama pobjegla daleko od Hrvatske
Foto: Instagram story/screenshot

Na drugom Storyju vidi se bazen okružen ležaljkama, a buduća mladenka u bijelom kupaćem kostimu uživaju u sunčanom danu i opuštenoj atmosferi. Sve upućuje na to da je Lana za svoju djevojačku zabavu odabrala upravo ono što se od Sicilije i očekuje - sunce, more, privatnost i druženje s najbližim prijateljicama.

Uskoro staje pred oltar

Detalji samog vjenčanja zasad se još uvijek drže podalje od javnosti. Lana je, naime, vrlo diskretna kada je riječ o svom privatnom životu, no poznato je da je pred njom veliki dan.

Lana se za dugogodišnjeg partnera Antonija Barišića zaručila početkom svibnja 2025. godine. Tada je na društvenim mrežama pokazala dijamantni prsten, a uz fotografije je kratko napisala "Plot twist".

Nedugo nakon zaruka za domaće medije je otkrila i da je prosidba bila iznenađenje, iako je brak bio nešto što je par već očekivao. Također, tada je ispričala i kako je njezin zaručnik prije prosidbe otišao do njezina oca Josipa Radeljaka i pitao ga za njezinu ruku.

Lana RadeljakDjevojačka VečerItalija
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