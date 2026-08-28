Traži se izbacivanje Crvene zvezde iz Europe zbog veličanja Ratka Mladića

Memorijalni centar Srebrenica podnio je službenu prijavu i zatražio trajno izbacivanje beogradske Crvene zvezde iz natjecanja pod okriljem UEFA-e zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Mladić je preminuo u četvrtak 27. kolovoza 2026. godine u 84. godini života, a navijači Zvezde, Delije, odale su mu počast transparentom na kojem je pisalo "Generale, velika slava i hvala", a koji su podignuli na utakmici protiv Viktorije Plzeň u doigravanju za Europsku ligu.

Kada su podigli transparent, navijači su uzvikivali ime Ratka Mladića, a klub je fotografiju objavio na svojem službenom profilu na društvenim mrežama.

Iz Memorijalnog centra Srebrenica oglasili su se ubrzo nakon tog incidenta i zatražili od UEFA-e da trajno izbaci Zvezdu iz europskih natjecanja.

Službeni kanali kluba kao platforma za mržnju

Ključan argument prijave jest postupak samog kluba nakon utakmice, što ovaj slučaj čini drastično težim. Naime, Crvena zvezda je na svojim službenim profilima na društvenim mrežama objavila fotografije na kojima je sporni transparent bio jasno vidljiv. Time je, tvrdi Memorijalni centar, klub prešao granicu između ponašanja navijača i vlastitog institucionalnog djelovanja. Umjesto da se ogradi od poruka koje veličaju osuđenog ratnog zločinca, klub ih je svjesno promovirao putem vlastitih komunikacijskih kanala i tako im dao službenu podršku.

UEFA već kažnjavala Zvezdu zbog istog razloga

Memorijalni centar podsjetio je UEFA-u na postojeći disciplinski presedan. U siječnju 2018. godine UEFA je kaznila Crvenu zvezdu igranjem jedne domaće utakmice pred praznim tribinama te novčanom kaznom od 50.000 eura. Razlog je bio identičan: transparent i skandiranje u čast Ratka Mladića tijekom gostovanja kod BATE Borisova. Europska krovna organizacija je tada u odluci zaključila kako veličanje Mladića nije podrška pojedincu, već poruka koja vrijeđa žrtve na etničkoj i vjerskoj osnovi. Ponavljanje prekršaja, uz promociju od strane kluba, temelj je zahtjeva za najstrožom kaznom.

Iz Memorijalnog centra Srebrenica poručuju kako se postupanje kluba i navijača mora promatrati kao jedinstvena cjelina, a objava spornih fotografija putem službenih kanala kao posebno otegotna okolnost. Zatraženo je trajno isključenje iz europskih natjecanja.

"Klub koji svjesno koristi svoje službene komunikacijske kanale za širenje poruka kojima se veliča čovjek pravomoćno osuđen za genocid ne može takvo postupanje svesti na ponašanje navijača. Ovo više nije samo pitanje tribine, već institucionalnog odnosa kluba prema vrijednostima na kojima UEFA zasniva europski nogomet", zaključuje se u priopćenju.