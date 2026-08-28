Dohvatili Talijana u Istri: Sumnjaju u iskorištavanje djece za pornografiju, sve snimao satom

Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjim talijanskim državljaninom zbog sumnje u iskorištavanje djece za pornografiju. Muškarac je, prema policijskim navodima, u jednom turističkom objektu u Istri snimao nagu djecu ručnim satom u koji je bila ugrađena kamera.

Sve se dogodilo 26. kolovoza oko 14.25 sati, kada je zaštitar u kampu uočio 53-godišnjaka kako ručnim satom s integriranom kamerom snima nagu djecu na bazenu.

O sumnjivom ponašanju muškarca odmah je obaviještena policija. Policijski službenici potom su pretražili tehničku opremu koju je talijanski državljanin koristio te su pronašli materijale za koje policija navodi da su inkriminirajući.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 27. kolovoza u poslijepodnevnim satima, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Policija je objavila i sat kojim je snimao djecu na plaži

Foto: PU Istarska

Ovo nije prvi takav slučaj ove godine

Ovo je samo jedan u nizu sličnih događaja koje je istarska policija zabilježila tijekom ovog ljeta.

Samo tijekom 2026. godine policija je do sada objavila najmanje šest slučajeva u kojima su muškarci osumnjičeni za snimanje nage djece u turističkim objektima na području Istre.

Prvi ovogodišnji slučaj zabilježen je krajem lipnja, kada je 29-godišnji državljanin Srbije zatečen kako mobitelom kriomice snima nagu djecu.

Početkom srpnja policija je uhitila 63-godišnjeg državljanina Slovačke kojeg se sumnjiči da je nagu djecu snimao skrivenom kamerom ugrađenom u naočale.

U drugoj polovici srpnja 51-godišnji državljanin Švicarske također je, prema policiji, mobitelom snimao nagu djecu na plaži u turističkom objektu.

U kolovozu su uslijedila još najmanje tri slučaja. Talijanski državljanin osumnjičen je 4. kolovoza za snimanje nage djece mobitelom, britanski državljanin 12. kolovoza također je zatečen kako mobitelom snima djecu, dok je 19. kolovoza zbog istog kaznenog djela priveden 48-godišnji njemački državljanin.

U jednom od prošlogodišnjih slučajeva policija je zabilježila i muškarca koji je djecu snimao upravo ručnim satom s integriranom kamerom. Riječ je bila o 31-godišnjem državljaninu Njemačke, koji je u kolovozu 2025. zatečen na plaži u turističkom objektu u Istri.

Policija apelira na roditelje

Voditeljica poslova prevencije istarske policije Alica Rosić-Jakupović ranije je za RTL Danas upozorila roditelje na znakove koji mogu upućivati na sumnjivo ponašanje. Istaknula je kako osobe koje snimaju djecu često ciljano dolaze na mjesta poput dječjih plaža, bazena, pješčanika i igrališta te se ondje mogu zadržavati dulje vrijeme, pokušavajući snimiti djecu bez njihova znanja.

Policija otkriva da je dosad zabilježila slučajeve u kojima su za snimanje korištene skrivene kamere ugrađene u različite predmete, među ostalim sunčane naočale, kemijske olovke, knjige, a zabilježen je i slučaj kamere skrivene u peraji. Roditeljima stoga savjetuju da djecu, osobito malu, na plaži obuku u kupaće kostime te da ih ne ostavljaju bez nadzora. Važno je, poručuje, obratiti pozornost i na okolinu te na osobe koje se neuobičajeno dugo zadržavaju u blizini djece ili se ponašaju sumnjivo.

U slučaju da primijete takvo ponašanje, roditelji trebaju odmah obavijestiti policiju na broj 192, a ako se nalaze u kampu ili drugom turističkom objektu, mogu se obratiti i zaštitarima. Istarska policija poručuje da već godinama educira zaštitare i djelatnike turističkih objekata kako prepoznati takve situacije i pravodobno reagirati.