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Trump povukao neočekivan potez nakon propalih pregovora: Jezero Ontario mijenja ime

Trump povukao neočekivan potez nakon propalih pregovora: Jezero Ontario mijenja ime
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Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Ured kanadskog premijera Marka Carneyja još nije komentirao Trumpov potez

27.8.2026.
22:47
Hina
MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia
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Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je potpisao izvršnu uredbu kojom se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika, a promjena stupa na snagu odmah.

Bijela kuća priopćila je da uredba nalaže američkom Ministarstvu unutarnjih poslova i ministru Dougu Burgumu da provedu promjenu imena.

Jezero Ontario jedno je od pet Velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York.

 Kanadski premijer Mark Carney rekao je u četvrtak da će se jezero Ontario nastaviti tako zvati, nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao uredbu o njegovom preimenovanju u jezero Amerika.

"Ime je staro više od 400 godina, dakle mnogo prije Kanadske konfederacije i Deklaracije o neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država“, napisao je Carney na X-u.

"Kanađani također znaju da je stvarnost jednostavno nazvati pravim imenom: jezero Ontario – tada, sada i zauvijek", dodao je.

Odluka dolazi nakon što su prošli tjedan propali trgovinski pregovori između Amerike i Kanade, pri čemu je svaka strana drugu optužila za neuspjeh.

Donald TrumpOntarioMark CarneyKanada
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