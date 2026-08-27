Trump povukao neočekivan potez nakon propalih pregovora: Jezero Ontario mijenja ime

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je potpisao izvršnu uredbu kojom se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika, a promjena stupa na snagu odmah.

Bijela kuća priopćila je da uredba nalaže američkom Ministarstvu unutarnjih poslova i ministru Dougu Burgumu da provedu promjenu imena.

Jezero Ontario jedno je od pet Velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York.

Kanadski premijer Mark Carney rekao je u četvrtak da će se jezero Ontario nastaviti tako zvati, nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao uredbu o njegovom preimenovanju u jezero Amerika.

"Ime je staro više od 400 godina, dakle mnogo prije Kanadske konfederacije i Deklaracije o neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država“, napisao je Carney na X-u.

"Kanađani također znaju da je stvarnost jednostavno nazvati pravim imenom: jezero Ontario – tada, sada i zauvijek", dodao je.

Odluka dolazi nakon što su prošli tjedan propali trgovinski pregovori između Amerike i Kanade, pri čemu je svaka strana drugu optužila za neuspjeh.