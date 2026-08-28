Kartel poslao dronove, Amerikanci ih 'spržili' dronovima: Meksička predsjednica reagirala

Američka vojska koristila je laser u dolini Rio Grande u južnom Teksasu kako bi oborila tri drona meksičkog narkokartela ovog tjedna blizu američko-meksičke granice, rekli su u četvrtak američki dužnosnici. Sjevernoameričko zapovjedništvo za zračnu obranu i američko Sjeverno zapovjedništvo priopćili su da se operacija dogodila kasno u utorak i rano u srijedu te da je korišten vojni višenamjenski visokoenergetski laser.

Vojska nije dala točnu lokaciju udara niti je jasno navela jesu li se dogodili iznad američkog ili meksičkog teritorija. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum rekla je da bi svaka jednostrana američka akcija na meksičkom tlu bila teško kršenje suvereniteta njezine zemlje. Vojska je izjavila da dronovi predstavljaju "fizičku prijetnju" američkoj vojsci i osoblju američke carinske i granične zaštite.

"Kartelske mreže sve više koriste bespilotne zrakoplovne sustave kako bi olakšale ilegalno krijumčarenje ljudi i aktivno špijunirale naše osoblje i partnere u provedbi zakona", rekao je u izjavi general-bojnik Curtis Taylor, zapovjednik Zajedničke radne skupine - Južna granica.

Trump ispunjava obećanja

Objava dolazi u trenutku kada administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nastoji suzbiti imigraciju i kartele, nastojeći ispuniti obećanja iz svoje predsjedničke kampanje 2024. godine.

Vojska nije navela proizvođača laserskog sustava, a Reuters navodi da je AeroVironment Inc. isporučio svoja prva dva višenamjenska visokoenergetska lasera američkoj vojsci prošlog ljeta.

Američka vojska je prethodno rasporedila sustav LOCUST tvrtke AeroVironment Inc. Raspoređivanje tog sustava dovelo je do sedmosatnog zatvaranja zračnog prostora u blizini međunarodne zračne luke El Paso u Teksasu ranije ove godine. U veljači je vojska slučajno srušila dron američke vlade koristeći laserski sustav, rekli su tada Reutersu u Kongresu.