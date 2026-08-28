Kaja iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u novom izdanju, a Karlu stigla posebna poruka

Kaja Casar (27) iznenadila je svoje pratitelje velikom promjenom izgleda. Pobjednica pete sezone RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni' i influencerica koja je osvojila javnost svojom ljubavnom pričom s Karlom Godecom (27) odlučila je osvježiti svoj imidž i pokazala novu frizuru koja je odmah privukla veliku pažnju.

Na svom Instagram profilu Kaja je objavila seriju fotografija i kratki video u kojima je otkrila svoju transformaciju. Uz jednostavan opis „mala promjena”, pokazala je novu, osunčanu frizuru i u vrlo kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija pratitelja.

Ljetni izgled u znaku prirodnog balayagea

Kaja je svoju transformaciju napravila u slovenskom Trebnju, gdje je osvježila svoju dugu, valovitu kosu balayage tehnikom. Riječ je o kombinaciji svjetlosmeđih i plavih tonova koji stvaraju prirodan, mekan i osunčan efekt.

Nakon ljetovanja Kaja je dodatno naglasila preplanuli ten i opuštenu ljetnu energiju, a njezin novi izgled pratitelji su odmah prepoznali kao pun pogodak.

'Karlo će se ponovno zaljubiti'

Kaja, koja je nakon pobjede u petoj sezoni RTL-ovog 'Gospodina Savršenog' nastavila graditi uspješnu karijeru na društvenim mrežama, danas živi u Zagrebu s partnerom Karlom Godecom. Nova objava nije prošla nezapaženo, a komentari pratitelja nizali su se jedan za drugim.

Prijateljice i pratiteljice poručivale su joj da je „prekrasna” i „top”, a posebno se istaknuo komentar „Hollywood zove”, koji dovoljno govori o dojmu koji je ostavila nova transformacija.

Posebnu pažnju privukla je i poruka jedne njezine prijateljice, koja se našalila: „Mislim da će se Karlo ponovno zaljubiti u tebe.”

Među onima koji nisu skrivali oduševljenje Kajinim novim izgledom našle su se i kandidatkinje s kojima je dijelila reality avanturu, među njima Antonela, Tea i Rubina. Njezinu objavu nije propustio komentirati ni Karlo, koji joj je ostavio dva emotikona srca.