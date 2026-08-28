Nova prijetnja Nepalu: Pukla prirodna brana, strahuje se od novog razornog vala

Nepalska policija izdala je hitno upozorenje zbog pucanja, odnosno probijanja brane jezera nastalog nakon velikog odrona u srijedu. Stanovništvo, spasilačke ekipe i sigurnosne snage pozvani su na oprez, a ljudi iz ugroženih područja premještaju se na sigurnije, više lokacije, piše BBC.

Kineski državni mediji potvrdili su da se voda iz jezera počela prelijevati nakon što je dosegnula visok nivo. Opasnost je trajala oko tri sata. Objavljeno je kako je prelijevanje vode prestalo, a spasilačke ekipe pripremaju se za nastavak akcije spašavanja.

Zbog opasnosti od daljnjeg popuštanja pregrađenog toka, spasilačke operacije na tom području bile su privremeno obustavljene.

Prema podacima kineske državne televizije CCTV, jezero se nalazi oko deset kilometara od graničnog prijelaza Gyirong i sadrži više od dva milijuna kubičnih metara vode. Oko jezera postavljaju se nadzorne kamere kako bi se u idućim satima moglo pratiti njegovo stanje i procijeniti opasnost od novog vala vode.

U sjevernom Nepalu već su izdana upozorenja zbog mogućih novih poplava. Spasilačke ekipe evakuiraju stanovništvo prema višim područjima, dok se vojska i dalje bori s posljedicama katastrofalnih bujičnih poplava.

Čekaju da opanost prođe

Na području iznad rijeke Trishuli ljudi su se okupili na sigurnijim lokacijama i čekaju da opasnost prođe. Vojne snage evakuirale su i stanovnike te goste iz objekata u ugroženim područjima.

Istodobno, helikopteri svakih nekoliko minuta slijeću u vojarnu u Trishuliju, kamo dovode preživjele, među kojima ima i ozlijeđenih. Deseci ljudi ondje čekaju informacije o svojim bližnjima, a na zidovima su izvješeni popisi s imenima pronađenih osoba.

Nepalska vojska objavila je da je dosad spasila oko 900 ljudi iz najteže pogođenih područja, među kojima je 119 stranih državljana, uključujući 92 državljana Indije. Prema riječima brigadnog generala Rajarama Basneta, svi spašeni primaju bolničku pomoć.

Kiša i nepredvidivo vrijeme dodatno otežavaju operacije.

"Nikada u životu nisam vidio ovakvu katastrofu", rekao je Basnet opisujući razmjere tragedije.

Sada je najveća opasnost upravo voda zarobljena iza odrona na tibetanskoj strani. Svako daljnje popuštanje moglo bi izazvati novi veliki val i dodatno ugroziti područja nizvodno u Nepalu.

Jezero duboko između 40 i 50 metara

Jezero se stvorilo nakon urušavanja ledenjaka. Inženjer Chen Hanxiao je objasnio da je jedini način smanjenja opanosti od jezera iskopati odvodni kanal u nižem dijelu prirodne brane. Njegova širina i dubina moraju se izračunati ovisno o brzini protoka vode i brzini kojom će se jezero puniti. Prema podacima njihova istraživanja, jezero je dugo oko 150 metara i duboko između 40 i 50 metara.

Kineske vlasti u četvrtak su upozorile da bi u jezero tijekom sljedeća tri dana moglo pritjecati još oko tri milijuna kubičnih metara vode, što predstavlja velik rizik od probijanja brane. Najveći dotok očekuje se oko 1. rujna.

Područje graničnog prijelaza Gyirong posljednjih dana bilježi slabe do umjerene oborine koje dodatno destabiliziraju tlo i stijene uzvodno od jezera, a kiša se očekuje i tijekom sljedećeg tjedna.