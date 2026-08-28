Je li šef šibenske prometne policije postao žrtveno janje u sukobu sindikata i vrha policije?

Šef Policijske postaje prometne policije Šibenik Joško Periša prozvan je na sudu u kontekstu postupanja prema policajki koja je tvrdila da ju je Anna Dujić vrijeđala i prijetila joj. Riječ je, podsjetimo, o aferi Nakaze iz kraja srpnja 2024. godine.

Tijekom velikog požara kod Skradina, Anna Dujić, kći Nediljka Dujića, i njezina majka Neda zaustavile su RTL-ovu televizijsku ekipu i pred kamerama urlale na vatrogasce i policiju. Anna Dujić je u kameru bijesno vikala da su vatrogasci i policajci "nakaze", optužujući ih da ne rade svoj posao kako treba i da im gori kuća. Prema optužnici, Anna je tog dana automobilom pokušala proći kroz policijsku blokadu, a kada ju je mlada policajka zaustavila, Anna ju je psovala, umalo pregazila te pokazala srednji prst. Periša je na sudu prozvan kao čovjek koji je spriječio policajku da kazneno prijavi Annu Dujić.

Zbog navoda iznesenih na sudu Sindikat policijskih službenika obratio se premijeru Andreju Plenkoviću i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, zatraživši hitnu smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline i načelnika prometne policije Joška Periše.

Druga strana medalje

No, prema informacijama iz policijskih krugova, priča ima i drugu stranu, piše Nacional.hr. Nihovi izvori tvrde da je Periša teško pogođen navodima koji su izneseni na njegov račun te da smatra kako oni nisu istiniti. Navodno se nakon svega povukao i isključio mobitel.

Prema istim izvorima, Periša policajki nije rekao da ne smije podnijeti kaznenu prijavu niti joj je, kako se tvrdi, naložio da bilo što zataška. Iz krugova bliskih rukovoditelju šibenske prometne policije doznaju da je njegova verzija događaja bitno drukčija od one koja je iznesena na sudu.

"Periša je ovdje žrtveno janje, pravi rat događa se između sindikata i ravnatelja policije“, tvrde izvori iz policijskih krugova.

U cijeloj priči dodatnu težinu ima činjenica da policijski službenici ne mogu samostalno istupati u medijima bez odobrenja nadležnih. Zbog toga Periša zasad ne može javno iznijeti svoju stranu događaja.

Istodobno, Nacional ima informacije da je predmet proslijeđen državnom odvjetništvu, koje bi trebalo utvrditi sve relevantne okolnosti. Navodi o postupanju pojedinih policijskih službenika, kao i tvrdnje o tome je li bilo pokušaja sprječavanja podnošenja prijave, tek trebaju biti provjereni u odgovarajućem postupku.