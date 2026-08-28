Više se ne skrivaju: Jakov Jozinović i Džejla Ramović snimljeni zajedno nakon šopinga u Zagrebu

Mladi pjevač Jakov Jozinović (20) u posljednje vrijeme u medijima privlači puno pažnje. Osim velikog glazbenog uspjeha i rasprodanih koncerata, veliko zanimanje publike privlači i njegov privatni život, posebice nakon što se ovog ljeta pojavila fotografija njega u zagrljaju misteriozne djevojke.

Novi detalji o vezi koja intrigira javnost

Od početka su obožavatelji sumnjali na bosanskohercegovačku pjevačicu Džejlu Ramović (24), a sada su u javnost isplivale njihove zajedničke fotografije u centru Zagreba, koje možete pogledati OVDJE.

Nakon obavljenog šopinga, zajedno ih je uhvatio Story.hr, a izgledali su potpuno opušteno.

Uspješne karijere mladih glazbenika

Džejla Ramović se proslavila nakon pobjede u glazbenom natjecanju "Zvezde Granda" te je od tada izgradila uspješnu karijeru. Pojavljivala se u još nekim natjecanjima ranije, gdje je također briljirala, a nakon Zvezda Granda nastavila je graditi popularnost te redovito održava koncerte diljem regije. Jakov Jozinović također ne prestaje nizati uspjehe, a detalje o ljubavnim odnosima nastoji držati daleko od javnosti.