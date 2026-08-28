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Više se ne skrivaju: Jakov Jozinović i Džejla Ramović snimljeni zajedno nakon šopinga u Zagrebu

Više se ne skrivaju: Jakov Jozinović i Džejla Ramović snimljeni zajedno nakon šopinga u Zagrebu
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Foto: PIXSELL

Nakon mjeseci nagađanja i misterioznih fotografija, mladi pjevač i njegova kolegica ulovljeni su u opuštenoj šetnji centrom grada

28.8.2026.
8:37
Hot.hr
PIXSELL
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Mladi pjevač Jakov Jozinović (20) u posljednje vrijeme u medijima privlači puno pažnje. Osim velikog glazbenog uspjeha i rasprodanih koncerata, veliko zanimanje publike privlači i njegov privatni život, posebice nakon što se ovog ljeta pojavila fotografija njega u zagrljaju misteriozne djevojke.

Novi detalji o vezi koja intrigira javnost

Od početka su obožavatelji sumnjali na bosanskohercegovačku pjevačicu Džejlu Ramović (24), a sada su u javnost isplivale njihove zajedničke fotografije u centru Zagreba, koje možete pogledati OVDJE.

Nakon obavljenog šopinga, zajedno ih je uhvatio Story.hr, a izgledali su potpuno opušteno. 

Uspješne karijere mladih glazbenika

Džejla Ramović se proslavila nakon pobjede u glazbenom natjecanju "Zvezde Granda" te je od tada izgradila uspješnu karijeru. Pojavljivala se u još nekim natjecanjima ranije, gdje je također briljirala, a nakon Zvezda Granda nastavila je graditi popularnost te redovito održava koncerte diljem regije. Jakov Jozinović također ne prestaje nizati uspjehe, a detalje o ljubavnim odnosima nastoji držati daleko od javnosti.

Džejla RamovićJakov JozinovićLjubav
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