Emotivni Garcia održao govor igračima Hajduka u svlačionici, bilo je i psovki

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Igrači Hajduka upali Garciji na konferenciju i počeli ga polijevati: 'Ljudi iz Hrvatske znaju...'
Hajduk je objavio snimku Garcijinog govora u svlačionici
Nogometaši Hajduka izborili su europsku jesen nakon čak 16 godina slavivši protiv poljskog Rakowa u završnoj rundi kvalifikacija za Konferencijsku ligu.
Nakon što su obje utakmice završile 2-2, odluka je pala u produžetku, a pogodak odluke zabio je Rokas Pukštas u 94. minuti.
Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon utakmice i velike pobjede u Poljskoj održao je kratak, ali emotivan govor igračima u svlačionici.
"Bravo momci, nikad niste odustali, j***no ste rasli kroz utakmicu i niste odustajali. J***no smo ponosni na vas. Čestitam svima", rekao je Garcia.
Snimku je objavio Hajduk na društvenim mrežama, a možete je pogledati OVDJE.