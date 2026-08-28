Emotivni Garcia održao govor igračima Hajduka u svlačionici, bilo je i psovki

Nogometaši Hajduka izborili su europsku jesen nakon čak 16 godina slavivši protiv poljskog Rakowa u završnoj rundi kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Nakon što su obje utakmice završile 2-2, odluka je pala u produžetku, a pogodak odluke zabio je Rokas Pukštas u 94. minuti.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon utakmice i velike pobjede u Poljskoj održao je kratak, ali emotivan govor igračima u svlačionici.

"Bravo momci, nikad niste odustali, j***no ste rasli kroz utakmicu i niste odustajali. J***no smo ponosni na vas. Čestitam svima", rekao je Garcia.

Snimku je objavio Hajduk na društvenim mrežama, a možete je pogledati OVDJE.