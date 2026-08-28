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ZABORAVLJENE FOTOGRAFIJE /

Vjenčanje koje je završilo tragedijom: Ovako je Diana izgledala na dan koji je promijenio sve

Vjenčanje koje je završilo tragedijom: Ovako je Diana izgledala na dan koji je promijenio sve
Foto: AFP/AFP/Profimedia
Prije točno 30 godina, 28. kolovoza 1996., službeno je okončan brak tadašnjeg britanskog prijestolonasljednika Charlesa i princeze Diane. Jedna kratka pravna formalnost označila je kraj 15 godina dugog braka koji je svojedobno počeo kao prava bajka, pred milijunima gledatelja diljem svijeta.
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Bilo je to vjenčanje koje je pratilo više stotina milijuna ljudi diljem svijeta - princ Charles (77), danas kralj, i Diana Spencer 29. srpnja 1981. izrekli su sudbonosno „da“ u londonskoj katedrali sv. Pavla. Raskošna haljina, golema svadbena povorka i poljubac na balkonu Buckinghamske palače stvorili su prizore koji su ušli u povijest, iako će se njihova bajka godinama kasnije pretvoriti u jedan od najpoznatijih kraljevskih razvoda koji je službeno okončan prije točno 30 godina, 28. kolovoza 1996. godine. 

28.8.2026.
9:59
Hot.hr
HUSSEIN ANWAR/Sipa Press/Profimedia
Kralj CharlesPrinceza DianaKraljevsko VjencanjeRazvod Braka
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