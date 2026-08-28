Vjenčanje koje je završilo tragedijom: Ovako je Diana izgledala na dan koji je promijenio sve

Bilo je to vjenčanje koje je pratilo više stotina milijuna ljudi diljem svijeta - princ Charles (77), danas kralj, i Diana Spencer 29. srpnja 1981. izrekli su sudbonosno „da“ u londonskoj katedrali sv. Pavla. Raskošna haljina, golema svadbena povorka i poljubac na balkonu Buckinghamske palače stvorili su prizore koji su ušli u povijest, iako će se njihova bajka godinama kasnije pretvoriti u jedan od najpoznatijih kraljevskih razvoda koji je službeno okončan prije točno 30 godina, 28. kolovoza 1996. godine.