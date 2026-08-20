Kraljica Camilla otkrila što je proživljavala nakon Charlesove dijagnoze: 'Bilo je teško'

U rijetkom i duboko osobnom istupu, britanska kraljica Camilla (79) podijelila je s javnošću sjećanje na jedan od najtežih trenutaka s kojima se suočila netom nakon što je kralju Charlesu (77) dijagnosticiran rak. U videima objavljenima na službenim Instagram i Youtube profilima kraljevske obitelji, Camilla se u emotivnom razgovoru prisjetila trenutka kada je već znala za njegovu bolest, ali je morala nastaviti obavljati kraljevske dužnosti i šutjeti o onome što se događalo iza zatvorenih vrata.

Foto: JLPPA/Bestimage/Profimedia

Camilla se prisjetila službenog posjeta centru za podršku oboljelima od raka koji se dogodio u iznimno osjetljivom trenutku. "Sjećam se da sam došla u posjet Maggie'su neposredno nakon što je kralju postavljena dijagnoza", započela je kraljica. Taj posjet, održan 31. siječnja 2024., dogodio se samo nekoliko dana prije nego što je Buckinghamska palača 5. veljače podijelila vijest s cijelim svijetom. Dok je razgovarala s pacijentima i njihovim obiteljima, i sama se nosila s istom brigom, ali u tajnosti. "Nitko tada nije smio ništa reći. To je bilo prilično teško", povjerila se, ističući golemi pritisak održavanja javne uloge dok se privatno suočavala s neizvjesnošću.

"Skoro sam nešto rekla, ali osjećala sam da nije vrijeme za to", reklaje kraljica, te dodala da je tada jednostavno "žudjela da to izbaci iz sebe", ali je znala da mora šutjeti. Situacija joj je bila još teža jer je sjedila među ljudima koji su se i sami suočavali s rakom ili su brinuli o svojim najbližima. Dok je razgovarala s pacijentima i njihovim obiteljima, nije mogla podijeliti vlastitu brigu. "Kad sam gledala sve ljude koji pate i njihovu rodbinu, mislim da sam još više shvatila koliko su ova mjesta važna", rekla je Camilla.

Foto: JLPPA/Bestimage/Profimedia

Iskustvo je dodatno produbilo njezinu povezanost s radom Maggie'sa, organizacije koja oboljelima od raka i njihovim obiteljima pruža besplatnu praktičnu i emocionalnu podršku. Organizacija danas ima 27 centara u Velikoj Britaniji.

Camilla je tijekom razgovora otkrila i kako je Charles reagirao nakon što je doznao da ima rak. Prema njezinim riječima, kralj je odlučio nastaviti sa svojim obavezama koliko god je mogao i na bolest gledati na svoj način. "Ništa ga nije zaustavilo. Samo je rekao: 'Ovo je moj način. Ja ću se nositi s tim'", ispričala je.

Foto: JLPPA/Bestimage/Profimedia

Charles je javno objavio svoju dijagnozu u veljači 2024., čime je odstupio od dugogodišnje kraljevske tradicije čuvanja zdravstvenih problema u privatnosti. Iako vrsta raka nikada nije objavljena, poznato je da je započeo redovito liječenje. Krajem 2025. objavljeno je da će se njegov raspored liječenja smanjiti zahvaljujući pozitivnom odgovoru na terapiju i ranom otkrivanju bolesti.