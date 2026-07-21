Javnost kritizirala kraljicu Camillu zbog kontroverznog modnog detalja: 'Više od neukusnog'

Supruga britanskog kralja Charlesa (77), kraljica Camilla (79) na udaru je kritika javnosti zato što sve češće nosi omiljenu torbicu preminule brianske princeze Diane. Lady Dior nije samo Diorova torba. To je Dianina torba. Nazvana je njoj u čast. I mnogi ljudi, čak i Camillini najveći obožavatelji smatraju taj pokret 'neukusnim'.

Foto: Stephen Lock-i-images/POOL supplied by Splash News/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Javnost je zgrožena njezinim potezima te na društvenim mrežama komnetiraju: 'Gotovo sve što ona radi odiše lošim ukusom', 'Mislim da je to učinila namjerno, i to ne iz nekog pozitivnog razloga', jedan ogorčeni korisnik je čak napisao: 'Ona (i njezin tim koji je odijeva) bila je svjesna značenja te konkretne torbe. Učinila je to namjerno. Samo kako bi povrijedila osjećaje onih koji su voljeli i poštovali Dianu'.

Foto: Stephen Lock/i-Images/Eyevine/Profimedia

No to nije prvi put da je Camilla 'kopirala' Dianine modne kombinacije. Modni stručnjaci našli su više od 15 situacija kada je sadašnja kraljica Camilla pokušala replicirati izdanja bivše princeze Diane. Neke od najomraženijih trnutaka su kada je Camilla kopirala Dianinu legendarnu crnu haljinu koju je nosila nakon razvoda, crni čipkasti veo ili Dianina crvena haljina.

Trenutke kada je Camilla kopirala Dianu možete pogledati ovdje.

Podsjetimo, Diana je bila udana za Charlesa no 1995. par se rastao zbog 'međusobnih neslaganja' i Charlesove afere s Camillom. Britanski kralj priznao je da se viđao s građankom Camillom za vrijeme njegovog braka s Dianom. Camilla je postala jedna od najpoznatijih preljubnica i time zaradila negativna mišljenja u svijetu. Dan danas mnogi komentiraju kako je Camilla ljubomorna na Dianu i da je nikada neće moći zamijeniti.

Simboličan dar

Prije 31 godinu ta je kultna torba osvanula na ruci princeze Diane u Parizu. Originalnog imena Chouchou, u Dianinu je čast nazvana je „Lady Dior” – bio je to simboličan dar koji joj je uručila prva dama Francuske tijekom otvorenja izložbe djela Paula Cézannea.

Foto: Tim Rooke/Shutterstock Editorial/Profimedia

Princeza je i u brojnim kasnijim prilikama ostala vjerna tom Diorovu modelu. Tijekom službenog posjeta Liverpoolu 1995. godine torbu je kombinirala s narančastim, krojem besprijekornim kompletom modne kuće Versace, a za Met Galu 1996. godine odabrala je Diorovu haljinu jednostavna kroja u tamnoplavoj nijansi.

Foto: Tim Rooke/Shutterstock Editorial/Profimedia

Mala torba Lady Dior – dostupna u 28 varijanti boja – prodaje se po cijeni od 6000 dolara. Prošivena koža dolazi u izvedbama od janjeće kože, uključujući mat, lakiranu i ultra-mat varijantu; ostale opcije vanjskog materijala obuhvaćaju tiskanu teleću kožu te modele ukrašene biserima, vezom, sjajnim detaljima ili izrađene od egzotičnih vrsta kože.

Foto: -/Shutterstock Editorial/Profimedia