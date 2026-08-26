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'RAT ĆE ZAVRŠITI BRZO' /

Trump tvrdi da je Hamenei živ, ali teško ranjen: 'Ruka, noga, cijela stvar!'

Trump tvrdi da je Hamenei živ, ali teško ranjen: 'Ruka, noga, cijela stvar!'
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Foto: profimedia/screenshot X

'Ako je Hamenei preminuo, iranska vlada prilično dobro glumi jer se redovno konzultira s njim'

26.8.2026.
17:41
danas.hr
profimedia/screenshot X
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Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei živ, ali da je zadobio teške ozljede lijeve strane tijela, javlja Anadolu.

"Bio je veoma teško ranjen. Lijeva strana tijela, ruka, noga, cijela stvar", rekao je Trump političkom komentatoru Glennu Becku. Kazao je da, ako je Hamenei preminuo, iranska vlada "prilično dobro glumi" tvrdeći da se redovno konzultira s njim.

 

'Rat s Iranom završit će poprilično brzo'

Trump je rekao da će se rat s Iranom završiti "prilično brzo", ponovivši svoje tvrdnje da je SAD uspješno ponovno otvorio Hormuški tjesnac.

Iran je 9. kolovoza objavio snimku na kojoj se Khamenei pojavljuje i razgovara s okupljenima. Pojedini analitičari tvrde da je nastala prije rata.

 

 

Trump je izvijestio da je 10 milijuna barela nafte prošlo strateškim plovnim putem u utorak, a da su 22 broda sigurno prešla u tranzit preko noći. "Imali smo pobjedu u Venezueli, a vrlo brzo ćemo imati veliku pobjedu ovdje (Iranu)," rekao je.

Donald TrumpModžtab HameneiIranRat Na Bliskom IstokuSadHormuški Tjesnac
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