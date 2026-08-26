Trump tvrdi da je Hamenei živ, ali teško ranjen: 'Ruka, noga, cijela stvar!'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei živ, ali da je zadobio teške ozljede lijeve strane tijela, javlja Anadolu.

"Bio je veoma teško ranjen. Lijeva strana tijela, ruka, noga, cijela stvar", rekao je Trump političkom komentatoru Glennu Becku. Kazao je da, ako je Hamenei preminuo, iranska vlada "prilično dobro glumi" tvrdeći da se redovno konzultira s njim.

Trump on Iran:



I don’t think Mojtaba Khamenei is dead.



He was very seriously wounded, left side of his body, the arm, the leg, the whole thing was seriously wounded.



But I don’t think he is dead.



If he is dead, they are putting on a pretty good show because they are talking… pic.twitter.com/UjvWm0vFKS — Clash Report (@clashreport) August 26, 2026

'Rat s Iranom završit će poprilično brzo'

Trump je rekao da će se rat s Iranom završiti "prilično brzo", ponovivši svoje tvrdnje da je SAD uspješno ponovno otvorio Hormuški tjesnac.

Iran je 9. kolovoza objavio snimku na kojoj se Khamenei pojavljuje i razgovara s okupljenima. Pojedini analitičari tvrde da je nastala prije rata.

WATCH: Iran's Fars News Agency has published footage of a meeting in which Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei served as an academic supervisor.



The meeting was held in the period before Khamenei assumed the position of Supreme Leader. pic.twitter.com/xV5u5zGWuq — Tabz (@TabzLIVE) August 24, 2026

Trump je izvijestio da je 10 milijuna barela nafte prošlo strateškim plovnim putem u utorak, a da su 22 broda sigurno prešla u tranzit preko noći. "Imali smo pobjedu u Venezueli, a vrlo brzo ćemo imati veliku pobjedu ovdje (Iranu)," rekao je.