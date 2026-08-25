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Iranska televizija objavila video o planu atentata na Trumpova sina, CIA: 'Istražujemo slučaj'

Iranska televizija objavila video o planu atentata na Trumpova sina, CIA: 'Istražujemo slučaj'
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Foto: SCREENSHOT X

Trominutni video koji je emitirala iranska državna televizija govori o mogućem planu atentata na 20-godišnjeg Barrona Trumpa, tvrdeći da je bio pod nadzorom te navodeći da je za njegovo ubojstvo ponuđena nagrada od 10 milijuna dolara

25.8.2026.
23:24
Hina
SCREENSHOT X
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Američka Tajna služba upoznata je s videosnimkom koju je emitirala iranska državna televizija, a u kojoj se govori o mogućem planu atentata na najmlađeg sina američkog predsjednika Donalda Trumpa, priopćio je u utorak glasnogovornik.

"Američka Tajna služba upoznata je s videosnimkom i istražuje sve što se može smatrati prijetnjom osobama koje štitimo. Zbog brige za operativnu sigurnost ne razgovaramo o pitanjima vezanima uz obavještajne podatke o zaštiti”, rekao je glasnogovornik Tajne službe Nate Herring u e-poruci.

Trominutni video koji je emitirala iranska državna televizija govori o mogućem planu atentata na 20-godišnjeg Barrona Trumpa, tvrdeći da je bio pod nadzorom te navodeći da je za njegovo ubojstvo ponuđena nagrada od 10 milijuna dolara.

 

 

Neprijateljska retorika

Sjedinjene Države i Iran nastavljaju s neprijateljskom retorikom tijekom gotovo šest mjeseci dugog rata koji su u veljači započele SAD i Izrael.

Reuters je ranije ovog mjeseca izvijestio da je Izrael tijekom protekle godine više puta upozorio SAD da Iran namjerava izvršiti atentat na Trumpa.

Trump je za sebe rekao da je „broj jedan na iranskoj listi za likvidaciju”.

Donald TrumpIranSad
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