LASK čudesnim preokretom izbacio Celtic: Za Ligu prvaka zabio i Robert Ljubičić

Nogometaši austrijskog LASK-a izborili su premijerni plasman u Ligu prvaka nakon što su nevjerojatnim preokretom nakon produžetaka pobijedili Celtic sa 5-1.

Celtic je u prvom susretu pobijedio s 3-0, a kada su Škoti u Linzu poveli sa 1-0 ništa nije nagovještavalo dramu.

Celtic je poveo u 21. minuti golom Calluma Mcgregora koji je lijepo pogodio na dodavanje Yang Hyun-Juna. U tim se trenucima činilo kako je škotski velikan siguran putnik u Ligu prvaka. LASK je izjednačio deset minuta kasnije nakon velike greške Benjamina Nygrena koji je vraćao loptu svom vrataru, no dodavanje je presjekao Moser Usor pogodivši za 1-1.

Nadu domaćina probudio je bivši igrač Dinama Robert Ljubičić koji je u 48. minuti s ruba kaznenog prostora zabio za 2-1, a deset minuta kasnije Samuel Adeniran je povećao na 3-1 fantastično zatresavši mrežu udarcem s više od 20 metara. Celtic se dobro branio do 90. minute kada je Florian Flecker "pospremio" odbijanac za 4-1. Prvo je glavom pucao Joao Victor Tornich, no Viljami Sinisalo je sjajno obranio, ali je Flecker odbijenu loptu glavom zabio za 4-1 i produžetak.

Ludnicu na tribinama Raiffeisen Arene izazvao je Adeniran u 109. minuti svojim drugim golom, ponovo udarcem sa 20 metara, zabivši za 5-1. Američki napadač je u 115. minuti mogao zaključiti priču, imao je jedanaesterac, ali je njegov udarac obranio Sinisalo. Kazneni udarac je skrivio Hatate oborivši Daneka.

Bodo/Glimt prošao

U Bodu nije bilo drame. Nakon što je u Nizozemskoj slavio s 3-1, Bodo/Glimt je na svom terenu pobijedio NEC sa 3-0.

Ključni trenutak susreta dogodio se već u trećoj minuti kada je nizozemski sastav ostao s igračem manje nakon što je "pocrvenio" vratar Gonzalo Crettaz igravši rukom izvan kaznenog prostora. U nastavku susreta Norvežani su rutinski stigli do pobjede golovima Fredrika Bjorkana (45+2), ⁠Sondrea Auklenda (45+5) i Deverona Fonvillea (73-ag).

U prvom današnjem ogledu nogometaši azerbajdžanskog Sabaha izborili su premijerni nastup u Ligi prvaka nakon što su u dvije utakmice play-offa ukupnim rezultatom 6-4 pobijedili izraelski Hapoel Be'er Shevu.

Hapoel je u prvom susretu igranom u Bukureštu slavio s 2-1, da bi Sabah u uzvratu u Bakuu nakon produžetaka pobijedio sa 5-2.

Gosti su vodili 1-0 i 2-1, a sve do četvrte minute sudačke nadoknade imali su rezultat kojih ih je vodio dalje, no azerbajdžanski klub je u posljednjim sekundama stigao do pobjede 3-2, a potom u produžetku s još dva gola izborio nastup u elitnom natjecanju "Starog kontinenta".

Sabah vodi bivši trener Gorice i Hajduka Litvanac Valdas Dambrauskas, a dres nosi bivši veznjak Rijeke i Slaven belupa Ivan Lepinjica.

Sabahu je ovo tek četvrta europska sezona, prethodne tri je je igrao u kvalifikacijama Konferencijske lige i sva tri puta je ispao u 3. pretkolu. Nakon što je prošle sezone prvi put u povijesti osvojio naslov nacionalnog prvaka, Sabah je u prvom kolu izbacio velške The New Saintse, potom finski KuPS, te danski AGF Aarhus.

Gosti su zatresli suparničku mrežu već u trećoj minuti, no gol Igora Zlatanovića je bio poništen zbog zaleđa. No sedam minuta kasnije sve je bilo regularno. Domaći vratar Stas Pokatilov je loše dodao do Ivana Lepinjice što je iskoristio Niv Yehoshua presjekavši loptu, te krenuo prema golu i pucao. Pokatilov je obranio, ali je srpski napadač pospremio odbijanac. Sabah je izjednačio u 38. minuti golom Christiana Nwachukwua, no u 61. minuti Pokatilov je napravio još jednu veliku grešku. Kapetan domaćeg sastava lagano je uhvatio loptu nakon ubačaja iz kornera, nakon čega je rukom pokušao uposliti suigrača, no to je učinio očajno. Loptu je presjekao Guy Mizrahi lagano prebacivši domaćeg vratara.

Sabah se vratio u život lijepim golom Umaralija Rakhmonalieva sa 20-tak metara u 74. minuti. Kada se već činilo kako će susret završiti bez pobjednika, Sabah je u četvrtoj minuti nadoknade zabio za 3-2 izborivši produžetak. Tymoteusz Puchacz je ubacio iz kornera, a Tellur Mutallimov sjajno nogom pogodio za 3-2. U 100. minuti Izraelci su ostali s igračem manje nakon što je zbog drugog žutog isključen Djibril Diop. Senegalski branič je prvi karton dobio u 90. minuti namjerno ispucavši loptu na tribine.

U 101. minuti, Mbina se iskupio za sebičnost iz 98. minute pogodivši za 4-2 nakon ubačaja Aleksjea Isajeva. Konačnih 5-2 postavio je Joy-Lance Mickels u 115. minuti. Dvije minute kasnije isključen je i Eliel Peretz.

U srijedu su na rasporedu susreti AEK ‌- Levski, Viking - Dinamo Zagreb, Celje - Slovan ​Bratislava, te Lyon - Fenerbahče.