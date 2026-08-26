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U NJEZINU ČAST /

Donald Trump progovorio o Dolly Parton pa povukao potez koji je iznenadio javnost

Donald Trump progovorio o Dolly Parton pa povukao potez koji je iznenadio javnost
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Foto: White House Photo/Alamy/Profimedia

Dolly Parton preminula je u utorak u 81. godini. Tužnu vijest potvrdio je njezin nećak Bryan Seaver, a ubrzo su uslijedile brojne reakcije iz svijeta glazbe, filma i politike

26.8.2026.
10:04
Hot.hr
White House Photo/Alamy/Profimedia
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Američki predsjednik Donald Trump (80) naredio je spuštanje američkih zastava na pola koplja diljem zemlje u čast Dolly Parton, jedne od najpoznatijih zvijezda country glazbe, koja je preminula u 81. godini. 

''S velikom tugom javljam da je Dolly Parton, jedna od najvećih country pjevačica svih vremena, upravo preminula'', napisao je Donald. 

Donald Trump progovorio o Dolly Parton pa povukao potez koji je iznenadio javnost
Foto: ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Trump je odluku objavio u utorak na društvenoj mreži Truth Social, nedugo nakon što je potvrđena vijest o smrti slavne pjevačice. Zastave će, prema predsjedničkoj izjavi, biti spuštene na pola koplja do zalaska sunca 1. rujna. Mjera se odnosi na Bijelu kuću, savezne javne zgrade i zemljišta, vojne objekte i brodove, kao i američka diplomatska predstavništva u inozemstvu. 

''Ovo je ogroman gubitak za milijune ljudi. Nikada nije bilo nikoga poput nje, niti će biti. Njoj u čast, spuštam američku zastavu na pola koplja diljem Sjedinjenih Država na tjedan dana, počevši večeras u 18 sati. Počivaj u miru, Dolly! Svijet te voli'', napisao je Trump. 

Donald Trump progovorio o Dolly Parton pa povukao potez koji je iznenadio javnost
Foto: Profimedia

Podsjećamo, Dolly Parton preminula je u utorak u 81. godini. Tužnu vijest potvrdio je njezin nećak Bryan Seaver, a ubrzo su uslijedile brojne reakcije iz svijeta glazbe, filma i politike. 

Parton je tijekom više od šest desetljeća karijere izgradila status jedne od najutjecajnijih figura američke popularne kulture. Njezine pjesme ''Jolene“, ''9 to 5“ i ''I Will Always Love You“ postale su evergreeni, dok je njezin rad nadilazio glazbenu industriju.

Na njezin odlazak reagirali su brojni glazbenici i javne osobe. Među onima koji su joj odali počast su Vince Gill, Linda Ronstadt, Reba McEntire, Mick Jagger, Beyonce, Eminem, Cyndi Lauper... 

Donald TrumpDolly PartonOglašavanje
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