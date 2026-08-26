Otkriveno kome idu milijarde eura nakon smrti jednog od najbogatijih Nijemaca

Njemački poduzetnik i milijarder Klaus-Michael Kühne preminuo je u 89. godini u Švicarskoj. Jedan od najbogatijih Nijemaca iza sebe je ostavio poslovno carstvo vrijedno desetke milijardi eura, ali i vrlo neobičan plan nasljeđivanja. Budući da nije imao djece, najveći dio njegova bogatstva trebao bi završiti u zakladi koju je osnovao još za života, piše Fenix.

Kühne je desetljećima bio ključna figura u razvoju logističke kompanije Kühne+Nagel, koju je iz obiteljskog poduzeća pretvorio u jednog od vodećih svjetskih logističkih divova. Kühne+Nagel zapošljava oko 88.000 ljudi u 100 zemalja, na više od 1300 lokacija, a u zračnom i pomorskom transportu smatra se svjetskim liderom.

Osim logistike, Kühne je ulagao u brojne kompanije, nekretnine, sport i kulturu te je bio jedan od najistaknutijih njemačkih filantropa. Točan iznos njegovog bogatstva teško je utvrditi. Procijenjuje se da je "težio" između 23 i 40 milijardi eura. Dio imovine, naime, nalazi se u Švicarskoj gdje vrijede drugačija pravila objave poslovnih podataka nego u Njemačkoj.

Znalo se da ide u zakladu

Kühne nije čekao smrt kako bi odlučio što će biti s njegovim novcem. Još za života usmjeravao je imovinu prema Kühne-Stiftung, zakladi koju je osnovao zajedno s roditeljima 1976. godine.

Nakon njegove smrti upravo bi ta zaklada trebala imati ključnu ulogu u upravljanju njegovim poslovnim i financijskim nasljeđem. Sama zaklada navodi da će Kühneovi poduzetnički principi i područja kojima je posvetio svoj rad ostati temelj njezina djelovanja i nakon njegove smrti.

Njegova supruga Christine ostaje najbliža članica obitelji. Par nije imao djece, što je dodatno utjecalo na to da Kühne svoje bogatstvo već za života usmjeri prema zakladnom modelu.

Od obiteljskog biznisa do milijardera

Kühne je u obiteljski posao Kühne+Nagel ušao još kao mladić te je tijekom desetljeća snažno utjecao na njegov međunarodni razvoj. Tvrtka je pod njegovim vodstvom izrasla u globalnog lidera u logistici, posebno u pomorskom i zračnom transportu.

Istodobno je preko Kühne Holdinga imao velike udjele u drugim kompanijama. Među njima su Hapag-Lloyd, Lufthansa i Flix, zbog čega se njegovo bogatstvo nije temeljilo samo na jednoj kompaniji.

Kühne je desetljećima živio u Švicarskoj, kamo se preselio 1970-ih. Upravo je njegov život u Švicarskoj bio predmet brojnih rasprava, među ostalim zbog poreznog tretmana velikog bogatstva.

Ipak, njegovo najveće nasljeđe nakon smrti neće biti klasična obiteljska podjela milijardi. Umjesto potomcima, golemi dio njegova poslovnog i financijskog carstva trebao bi nastaviti djelovati kroz zakladu koja nosi njegovo ime – uz ulaganja u područja kojima je Kühne posvetio velik dio života.