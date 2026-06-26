Ima milijarde, 31 godinu i nema djevojku: Ovo je najpoželjniji muškarac na svijetu

Mladi francuski poduzetnik i jedan od najpoželjnijih neženja današnjice, Frédéric Arnault, munjevito se uspinje korporativnom ljestvicom obiteljskog carstva LVMH. No, osim poslovnim uspjesima, pažnju svjetske javnosti privlači i njegov privatni život, obavijen velom tajne i isprepleten glasinama o vezi s globalnom glazbenom zvijezdom.

Foto: Claudia Albuquerque/Bestimage/Profimedia

Nasljednik s impresivnim pedigreom

Frédéric Bernard Jean Étienne Arnault, rođen 7. studenog 1995. godine, drugi je sin Bernarda Arnaulta, predsjednika i izvršnog direktora konglomerata LVMH, i njegove supruge, kanadske koncertne pijanistice Hélène Mercier.

Foto: RINDOFF-BORDE/Bestimage/Profimedia

Odrastajući u jednoj od najbogatijih obitelji na svijetu, čije se bogatstvo procjenjuje na stotine milijardi dolara, Frédéric je od malih nogu bio izložen svijetu luksuza, umjetnosti i vrhunskog poslovanja. Poput oca i braće, pohađao je prestižnu parišku politehničku školu École Polytechnique, gdje je diplomirao primijenjenu matematiku i računarstvo.

Prije nego što je ušao u obiteljski posao, iskustvo je stjecao u tehnološkim divovima. Radio je u konzultantskoj tvrtki McKinsey & Company te u Facebookovom laboratoriju za umjetnu inteligenciju, što je usmjerilo njegov kasniji pristup spajanju tradicionalnog luksuza i modernih tehnologija.

Foto: Poitout Florian/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Njegov put unutar LVMH-a započeo je 2017. godine u švicarskom proizvođaču satova TAG Heuer. S navršenih 25 godina, 2020. postaje izvršni direktor brenda, a njegov uspon se nastavlja. Početkom 2024. imenovan je izvršnim direktorom odjela LVMH satova, nadgledajući brendove Hublot, TAG Heuer i Zenith, da bi u lipnju 2025. preuzeo vođenje talijanskog brenda "tihog luksuza", Loro Piana. Osim poslovnih vještina, Frédéric je i talentirani pijanist, a tečno govori francuski, engleski, talijanski i njemački jezik.

Foto: MIMMO CARRIERO-/IPA/Sipa Press/Profimedia

Romansa pod svjetlima reflektora

Iako se trudi zadržati privatnost, njegov je ljubavni život postao predmetom globalnog interesa kada su ga 2022. godine počeli povezivati s Lalisom Manobal, poznatijom kao Lisa iz planetarno popularne K-pop grupe Blackpink. Nagađanja su krenula nakon što je Arnault prisustvovao njihovom koncertu u Los Angelesu i podijelio zajedničku fotografiju, a intenzivirala su se tijekom 2023. i 2024. godine, kada su par viđali na romantičnim večerama u Parizu, zajedničkim putovanjima te na raznim javnim događanjima.

Foto: BlayzenPhotos/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Arnault je otvoreno podržavao njezinu karijeru, pojavivši se na njezinom nastupu na festivalu Coachella 2023. te na premijeri treće sezone serije "Bijeli lotos" u Bangkoku, gdje Lisa ima jednu od uloga, i to baš na Valentinovo 2025. godine. Obožavatelji su pronašli i skrivene poruke u njezinoj glazbi. U pjesmi "Moonlit Floor (Kiss Me)" Lisa pjeva o "francuskom dečku zelenih očiju" koji ju je osvojio pozdravom "Bonjour, bébé". Ipak, unatoč brojnim dokazima, par nikada nije službeno potvrdio vezu.

Kraj velike ljubavi?

Početkom 2026. godine počele su kružiti prve glasine o prekidu. Okidač je bio Arnaultov izostanak s Lisine rođendanske proslave u ožujku, a ulje na vatru dolila je naslovnica časopisa Vanity Fair iz lipnja 2026. godine. U velikom profilu posvećenom pjevačici, magazin je kratko naveo: "Čini se da su sada prekinuli". Znakovito je i da Arnault od kraja ožujka nije lajkao njezine objave na Instagramu, što je prije redovito činio.

Lisa nije komentirala napise, no u intervjuu je progovorila o važnosti privatnosti, rekavši kako osjeća da je obožavatelji sada više poštuju.

"Oni znaju da nije lako biti u ovoj poziciji. Ponekad je jednostavno previše i samo želim biti normalna", izjavila je. U popratnom videu za Vanity Fair, govoreći općenito o slomljenom srcu, postala je vidno emotivna. "Ja sam ta kojoj su puno puta slomili srce", priznala je kroz suze. Nedugo nakon toga, internetom se proširila fotografija na kojoj Arnault pozira s njemačkom manekenkom i blogericom Caroline Daur, što su mnogi protumačili kao konačnu potvrdu prekida.

Frédéric Arnault ostaje jedna od najintrigantnijih figura u svijetu luksuza. Dok vješto upravlja nekim od najprestižnijih svjetskih brendova, njegov privatni život i dalje plijeni maštu javnosti, potvrđujući ga kao jednog od najpoželjnijih, ali i najzagonetnijih neženja današnjice.