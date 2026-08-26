Dolly Parton ima neobičnu želju za svoj posljednji ispraćaj: ‘Napokon ću se odmoriti’

Dolly Parton, koja je preminula jučer u 81. godini nakon borbe s rakom, bit će pokopana uz svojeg supruga Carla Deana, a detalje njezina posljednjeg ispraćaja otkrio je njezin nećak Bryan Seaver za TMZ. Seaver je više od dva desetljeća bio i njezin šef osiguranja.

Slavna pjevačica bit će pokopana u mauzoleju na groblju Woodlawn Memorial Park and Mausoleum u Nashvilleu, gdje je već pokopan njezin suprug Carl Dean, koji je preminuo u ožujku 2025. godine. Par je bio u braku gotovo šest desetljeća.

Foto: ABC/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Iako je Dolly tijekom karijere bila poznata po raskošnim kostimima, visokim potpeticama i odjeći prekrivenoj cirkonima, za svoj posljednji počinak željela je nešto puno jednostavnije i udobnije.

Seaver je otkrio da mu je Dolly još prije nekoliko godina rekla kako želi počivati u mekanom pamuku. Objasnio je da je nakon cijelog života provedenog u teškim kostimima i blještavim detaljima smatrala da napokon zaslužuje biti u udobnom. Unatoč tome, nije se namjeravala u potpunosti odreći svog prepoznatljivog izgleda, Dolly će biti pokopana u svojoj prepoznatljivoj visokoj obući, uz udobnu pamučnu haljinu.

Foto:

Dolly je, čini se, unaprijed razmišljala i o glazbi koja bi trebala pratiti njezin posljednji oproštaj. Prema ranije otkrivenim informacijama, željela je da se na sprovodu izvede tradicionalna pjesma „If We Never Meet Again“. "Sigurna sam da će pustiti 'I Will Always Love You' kada umrem, baš kao što su to učinili s Whitney Houston", rekla je Parton u intervjuu za Entertainment Weekly 2014. godine. No njezin osobni izbor bila je pjesma "If We Never Meet Again", omiljena gospel pjesma koja je izvedena i na sprovodu njezina oca, Leeja Partona.

Njezina obitelj također je zamolila obožavatelje da, umjesto slanja cvijeća, doniraju novac organizaciji Imagination Library, koju je Dolly osnovala kako bi djeci osigurala besplatne knjige.