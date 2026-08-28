Ljubav i skandali Haakona, novog vladara Norveške

Norveška ima novog kralja, Haakona (53) koji je današnjom smrću svoga oca kralja Haralda V. zauzeo prijestolje. Rođen je 20. srpnja 1973. godine kao drugo dijete Haralda i kraljice Sonje, ali kao sin čime je u nasljednjoj liniji pretekao svoju stariju sestru, princezu Märthu Luise od Norveške (54).

Od malena je znao da će jednoga dana kruna biti upravo njegova, što je odražavao i svojom edukacijom. Služio je u Kraljevskoj norveškoj mornarici, diplomirao je na Norveškoj pomorskoj akademiji, a kasnije je pohađao Sveučilište Kalifornije u Berkeleyju, gdje je 1999. godine stekao diplomu iz političkih znanosti, završio uvodni tečaj za državne službenike norveškog Ministarstva vanjskih poslova, a obrazovanje završio 2003. godine na London School of Economics gdje je stekao titulu magistra znanosti. Sve ga je pripremalo za ulogu koju je danas dobio, no to nije ni približno zanimljivo koliko njegov privatni život.

Haakon 1990. godine sa sestrom Märthom Louise, ocem, kraljem Haraldom V. i majkom, kraljicom Sonjom Foto: Bjoern SIGURDSOEN/AFP/Profimedia

Njegova prva javna veza bila je s bogatom nasljednicom Celinom Midelfart koju je ljubio od 1994. do 1996. godine. No, žena koja ga je u potpunosti osvojila bila je Mette-Marit (53). Upoznali su se tijekom ’90-ih na na jednoj vrtnoj zabavi koja se odvijala tijekom festivala Quart u Kristiansandu. Ljubav je planula nekoliko godina kasnije nakon što su se ponovno susreli. Ona je međuvremenu je postala majka sina Mariusa Borg Høibyja (29), a nakon što je Hakon u prosincu 2000. godine objavio zaruke, norveška javnost se digla na noge. Kritizirano je njezino građansko porijeklo, odnosno što nema plave krvi, prebacivali su joj nedostatak formalnog obrazovanja, ali i veze s kriminalnim miljeom.

Zaručnika, osuđivanog kriminalca Johna Ognbyja ostavila je nakon što ju je natjeravao s nožem, a s Mariusevim ocem Mortenom Borgom nikada nije bila u vezi. Štoviše, kada mu se sin rodio Borg je bio u zatvoru zbog nasilnih kaznenih djela povezanih s drogom.

Haakon je kritike navukao i jer je tijekom osmomjesečnih zaruka s Mette živio pod istim krovom što je jako uzrujalo dušobrižnike i konzervativno krilo Norveške Crkve.

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Princ, koji obožava surfati i posjećivati glazbene festivale, te mu je iznimno bitna održivost i vozi električni automobil, bio je nepokolebljiv u svojoj ljubavi i bračne zavijete s plavokosom odabranicom izmijenio je 25. kolovoza u katedrali u Oslu. Otac je princeze Ingrid Alexandre koja je na svijet došla 21. siječnja 2004. godine i sina Svettea Magnusa rođenog 3. prosinca 2005. godine, te očuh Mariusa Borg Høibyja koji mu je posljednjih godina zadavao najviše glavobolja.

Sa suprugom Mette-Marit i djecom Ingrid Alexandrom i Sverre Magnusom Foto: / SplashNews.com/Splash/Profimedia

Tijekom braka i obavljanja kraljevskih dužnosti Haakon i Mette osvojili su naklonost norveške javnosti, ali posljednjih godina ona jako pada kada je supruga u pitanju. Godinama se šuškalo kako je njezin sin seksualni predator i zlostavljač, a u kolovozu 2024. godine uhićen je nakon nasilnog incidenta u stanu u Oslu. Kasnije je priznao da je bio nasilan prema tadašnjoj djevojci te da je u trenutku incidenta bio pod utjecajem alkohola i kokaina. Uskoro se istraga proširila na optužbe za nasilje, prijetnje, seksualna kaznena djela, kršenje zabrana približavanja i kaznena djela povezana s drogom. U studenome iste godine uhićen zbog sumnje na silovanje i kršenje zabrane kontakta s bivšom partnericom. U kolovozu 2025. godine protiv njega je podignuta optužnica s više od 30 kaznenih djela, uključujući četiri optužbe za silovanje. I doke je neka kaznena djela priznao, negirao je silovanja, no sud ga je u lipnju ove godine proglasio krivim za 34 od 40 kaznenih djela i osuđen na četiri godine zatvora.

Događaji su bacili sjenu na ugled inače cijenjenog kraljevića koji ima naklonost svoga puka. Ističe se kako je u svojim kraljevskim nastupima i tijekom posjeta raznim događajima i gradovima u Norveškoj pokazuje prisnost sa sunarodnjacima i umjesto da svečanosti samo promatra sa strane u njima sudjeluje.

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Foto: BJORN SIGURDSON/AFP/Profimedia

Ipak, to ne znači da javnost blagonaklono gleda na kontroverze koje svako malo iskoče. Novi udarac došao je kada je javnost saznala da je njegova supruga od 2011. do 2014. bila prijateljica s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom koji je tada već iza sebe imao osudu i odsluženu zatvorsku kaznu za seksualne zločine nad maloljetnicima. Skandal je uzdrmao norveški dvor i u ove veljače anketa provedena među Norvežanima pokazala je da 45% njih ne želi da Matte-Marit postane kraljica. Iako do tada nije davao komentara, već je samo izvršavao svoje kraljevske dužnosti, u lipnju je Haakon odlučio progovoriti i stati u obranu svoje supruge. Sjedila je do njega dok je u kraljevskoj rezidenciji Skaugum dao televizijski intervju za NRK i jasno rekao kako će ona uvijek biti uz njega.

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''Važno je osvrnuti se na temelje koje smo prestolonasljednica i ja izgradili. Naša je veza izgrađena na čvrstim temeljima. Zajedno smo više od 25 godina i izgradili smo odnos koji nas drži zajedno. Kada se vjenčate, obvezujete se biti zajedno i u dobru i u zlu'. U dobrim danima sve se čini jednostavno. Ali upravo u teškim trenucima, kada morate zajedno izdržati oluju, čvrsti temelji najviše znače. Ovo je naš zajednički put i kroz sve prolazimo zajedno. Mette je brižna, mudra i vrlo snažna. Zato je uvijek želim imati uz sebe kada se pojave izazovi'', jasno je dao do znanja da će tijekom vladavine uz sebe imati kraljicu koja se trenutačno još oporavlja od transplantacije pluća koja je bila jedini odgovor na njezinu dugogodišnju borbu s kroničnom plućnom fibrozom.

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''Živim s teškom bolešću i ona određuje moj svakodnevni život. Ona utječe na to mogu li obavljati svoje dužnosti. Ipak, snažno vjerujem u važnost monarhije u Norveškoj. Iskreno se nadam da to s vremenom neće oslabiti to povjerenje, to bi mi bilo jako žao. Haakon je osoba koju najviše poštujem na svijetu. Imam veliko povjerenje u njega. Zato da, želim biti uz njega u tom zajedničkom projektu, ako mi zdravlje to bude dopuštalo''. Tijekom istog intervjua u lipnju objasnila je li sposobna preuzeti dužnosti koje sa svom nosi nova titula njezina supruga.