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UHIĆEN DVOJAC /

Drogu prodavali kao suvenire: Varaždinska policija zaplijenila više od 3000 paketića

Drogu prodavali kao suvenire: Varaždinska policija zaplijenila više od 3000 paketića
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Foto: PU varaždinska

Policijski službenici Policijske uprave varaždinske pretražili su poslovne prostore trgovine u vlasništvu dvojice osumnjičenika

28.8.2026.
10:47
Hina
PU varaždinska
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U poslovnom prostoru trgovine u Varaždinu policija je pronašla 14,3 kilograma zelene biljne materije nalik na konoplju koja sadrži više od 0,3 posto THC-a, a dvojica muškaraca u dobi od 29 i 45 godina su uhićena, priopćila je policija u petak.

Drogu prodavali kao suvenire: Varaždinska policija zaplijenila više od 3000 paketića
Foto: PU varaždinska

Policijski službenici Policijske uprave varaždinske pretražili su poslovne prostore trgovine u vlasništvu dvojice osumnjičenika, pri čemu su pronašli ukupno 3.333 PVC paketića s biljnom materijom nalik na konoplju. Osim droge, pronađeni su i uređaji za pakiranje i vakumiranje te precizna digitalna vaga.

Drogu prodavali kao suvenire: Varaždinska policija zaplijenila više od 3000 paketića
Foto: PU varaždinska
Drogu prodavali kao suvenire: Varaždinska policija zaplijenila više od 3000 paketića
Foto: PU varaždinska

Iz policije napominju da su se PVC paketići s biljnom materijom u trgovini prodavali, odnosno bili deklarirani kao suvenirska roba. Dvojica muškaraca uhićena su i privedena u Policijsku upravu varaždinsku, a nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja bit će, uz kaznenu prijavu zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, predana pritvorskom nadzorniku.

PolicijaPu VaraždinskaDrogaTrgovinaSuveniri
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