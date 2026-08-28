Najveći letački spektakl na ovim prostorima Susreti za Rudija, biciklijada kroz zagorske brege, terme i domaći okusi
Dođite 5. i 6. rujna u Zagorje, u Gupčev kraj i Mariju Bistricu – provozite se slikovitom rutom, uživajte u preletima Rafalea i Krila Oluje, opustite se u Termama Jezerčica te kušajte bogatu gastro ponudu lokalnih restorana i OPG-ova.
Ljubitelji aktivnog odmora, atraktivnih događanja, opuštanja i dobre hrane ovog će rujna imati idealan razlog za dolazak u Zagorje. U nedjelju, 6. rujna 2026., održava se biciklijada Selnica–Gusakovec, koja sudionicima donosi deset kilometara vožnje kroz slikovite zagorske brege, uz druženje, okrjepu i zanimljiva stajališta.
Okupljanje i prijava počinju u 14 sati kod Lojzekove hiže u Gusakovcu (Gornja Stubica), dok je start biciklijade predviđen za 15 sati. Ruta je namijenjena ljubiteljima brdskog biciklizma te kombinira asfaltne dionice i makadam, a tijekom vožnje sudionici će moći predahnuti u Selnici (Marija Bistrica), kod obitelji Bajs i Bekina te u Tehnotomu.
Posebnu čar biciklijadi dat će letački program u sklopu 29. Susreta za Rudija (Gornja Stubica), koji će se iznad zagorskih brežuljaka odvijati od 15 do 17 sati. Sudionici će tijekom vožnje moći uživati u atraktivnim preletima zrakoplova Rafale i nastupu akrobatske skupine Krila Oluje, što će ovu rekreativnu vožnju pretvoriti u jedinstven spoj sporta, druženja, prirode i spektakularnih prizora na nebu.
Nakon aktivnog dana na dva kotača, posjetitelji mogu nastaviti svoje iskustvo opuštanjem u Termama Jezerčica (Donja Stubica). Bazeni i sadržaji termalnog kompleksa odličan su izbor za predah i osvježenje, bilo da u Zagorje dolazite s obitelji, prijateljima ili u društvu biciklista.
Doživljaj vikenda upotpunit će i bogata gastro ponuda lokalnih restorana, kao i domaći proizvodi i okusi zagorskih OPG-ova. Posjetitelji će tako imati priliku kušati tradicionalna jela, lokalne specijalitete i proizvode pripremljene prema receptima i običajima ovog kraja.
Biciklijada, letački spektakl, terme i zagorska gastronomija zajedno stvaraju savršen plan za jednodnevni izlet ili produženi vikend u Gupčevom kraju i Mariji Bistrici – aktivan, sadržajan i prilagođen svim generacijama.
Letački spektakl koji se ne propušta - 29. Susreti za Rudija!
U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, heroju Domovinskog rata i počasnom građaninu Zagreba i Gornje Stubice, i ove se godine održavaju Susreti za Rudija – jedna od najvećih letačkih manifestacija u Hrvatskoj.
Riječ je o 29. Susretima za Rudija, koji će se održati 5. i 6. rujna 2026. u Gornjoj Stubici. Manifestacija već godinama nadilazi lokalne okvire te okuplja brojne posjetitelje iz cijele Hrvatske i inozemstva. Posvećena je sjećanju na Rudolfa Perešina, pilota koji je 25. listopada 1991. godine zrakoplovom MIG-21 JNA prebjegao u Austriju jer se nije želio boriti protiv vlastitoga naroda. Tom je prilikom izrekao znamenite riječi: „Ja sam Hrvat, ne mogu i neću pucati na svoj narod.“ Njegov hrabar čin snažno je odjeknuo u Hrvatskoj i svijetu te je postao simbolom domoljublja, odlučnosti i odanosti vlastitoj zemlji.
Ovogodišnji letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Krila Oluje, specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
Riječ je o događaju s dugogodišnjom tradicijom koji potpisuju Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez Rudolfa Perešina i Općina Gornja Stubica, što mu daje poseban značaj. Letački program upotpunjen je vrhunskim zabavnim sadržajem te bogatom gastro ponudom Gupčevog kraja, koja posjetiteljima nudi najbolje od lokalne kuhinje i tradicije.
Nakon letačkog programa, cijelu manifestaciju zaokružit će nastup MIROSLAVA ŠKORE na lokaciji kod Spomen parka Rudolfa Perešina, čime će ovaj dan postati nezaboravno iskustvo za sve generacije.
PROGRAM 29. SUSRETA ZA RUDIJA
5.9.2026. SUBOTA
Kod Sportskog centra Matije Gupca, Gornja Stubica
od 10:00 do 18:00 sati – 12. SPORTSKE IGRE I DRUŽENJE HRVATSKIH BRANITELJA
u organizaciji Udruge branitelja Domovinskog rata „Sveti Juraj“
Aktivnosti: kuhanje kotlića, alka u tačkama, viseća kuglana, bacanje potkove
Prijave braniteljskih udruga na: [email protected]
Kod Spomen parka Rudolfa Perešina, Gornja Stubica
PETICA ZA RUDIJA u organizaciji Atletskog kluba Rudolf Perešin
10:00 sati - UTRKA GRAĐANA
11:00 sati UTRKA DJECE
od 19:00 do 21:00 sati – KONCERT JAZZ ORKESTRA HRVATSKE VOJSKE
6.9.2026. NEDJELJA
10:00 sati - SVETA MISA u Župnoj crkvi sv. Jurja Mučenika u Gornjoj Stubici
11:30 sati - SVEČANO OTVORENJE 29. SUSRETA ZA RUDIJA kod Spomen parka Rudolfa Perešina (Trg sv. Jurja, Gornja Stubica)
Sudjeluju: Ženski vokalni ansambl „Fiola“, Povijesna postrojba Krapinsko-zagorske županije „Keglevićeve straže Kostel“
Kod Spomenika Seljačkoj buni i Matiji Gupcu (Samci 64, Gornja Stubica)
od 12:00 sati - UGOSTITELJSKA PONUDA I SAJAM DOMAĆIH OPG-ova
od 15:00 do 17:00 sati - LETAČKI PROGRAM
od 17:00 do 19:00 sati – DJ LORENZO
Letački program možete pratiti i sa okolnih vidikovaca i brda iznad Gornje Stubice gdje je pogled na letjelice izvanredan. Preporučamo lokacije kod Gupčeve lipe i kod vidikovca i restorana Rody.
Spomen parka Rudolfa Perešina (Trg sv. Jurja, Gornja Stubica)
od 17:00 do 19:00 sati - DJ LORENZO
od 19:00 do 21:00 sati - MIROSLAV ŠKORO
od 21:00 do 24:00 sati - KUMOVI
Na sva događanja ULAZ JE BESPLATAN!
Krenite prema Gupčevom kraju u Gornju Stubicu ranije, uzmite dekicu i zauzmite najbolju poziciju za praćenje letačkog dijela programa. Preporuka je livada ispod samog Spomenika Seljačkoj buni i Matiji Gupcu, lokacije kod Gupčeve lipe i kod vidikovca i restorana Rody. Nakon letačkog dijela programa, spustite se u sam centar Gornje Stubice u Spomen park Rudolfa Perešena te se zabavite uz MIROSLAVA ŠKORU I KUMOVE i uživajte u odlično gastro ponudi.
Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, Vlade Republike Hrvatske i Gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića, a u organizaciji Općine Gornja Stubica i Zagrebačkog zrakoplovno tehničkog saveza Rudolfa Perešina i suorganizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva unutarnjih poslova, Grada Zagreba (Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade), Krapinsko - zagorske županije, Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica i Muzeja Hrvatskog zagorja - Muzej seljačkih buna.
NAPOMENA: Letački program podložan je promjenama zbog vremenskih uvjeta, protupožarnoj sezoni i raspoloživosti te određenih vanrednih globalnih situacija.
Više o eventu doznajte na Facebook profilu i web stranici.
Biciklima kroz zagorske brege: stiže Biciklijada koja povezuje Mariju Bistricu i Gornju Stubicu
Ljubitelji biciklizma, rekreacije i dobrog društva u nedjelju 6. rujna 2026., imat će još jedan razlog za dolazak u zagorski kraj. Turistička zajednica općine Marija Bistrica, u suradnji sa Turističkom zajednicom područja Gupčevog kraja, organizira biciklijadu koja sudionicima donosi 10 kilometara vožnje kroz slikovite zagorske krajeve, uz druženje, okrjepu i zanimljiva stajališta.
Ruta je prilagođena ljubiteljima brdskog biciklizma i u kombinaciji asfaltne podloge i makadama. Na putu će sudionici imati priliku predahnuti na nekoliko stajališta – u Selnici, kod obitelji Bajs i Bekina, u Tehnotomu te kod Lojzekove hiže u Gusakovcu, gdje ih očekuje i osvježenje.
Okupljanje i prijava sudionika počinju u 14 sati kod Lojzekove hiže, dok je start biciklijade u 15 sati. Kotizacija iznosi simboličnih 5 eura, a za djecu do 15 godina sudjelovanje je besplatno.
Posebnu čar biciklijadi daje činjenica da će se tijekom vožnje, od 15 do 17 sati, iznad zagorskih brežuljaka, odvijati letački program u sklopu aeromitinga „29. Susreti za Rudija“. Prilikom vožnje slikovitom rutom, između Marije Bistrice i Gornje Stubice, sudionici će moći uživati u atraktivnim preletima aviona Rafale i akrobatske skupine Krila Oluje, čime će se vožnja kroz zagorske brege pretvoriti u jedinstven spoj rekreacije, druženja i spektakularnih prizora na nebu.
Osim dobre atmosfere i aktivnog provođenja slobodnog vremena, cilj biciklijade je povezati lokalnu zajednicu i posjetiteljima približiti prirodne, kulturne i turističke posebnosti ovog dijela Zagorja. Vožnja je zamišljena kao opušteno druženje za sve koji žele, na dva kotača, istražiti zagorske brege i pritom uživati u gostoprimstvu domaćina.
Sigurnost sudionika je na prvom mjestu. Svi sudionici dužni su pridržavati se prometnih propisa i uputa organizatora. Za djecu mlađu od 16 godina zaštitna kaciga obavezna je tijekom cijele biciklijade, dok se nošenje kacige preporučuje i svim ostalim sudionicima.
Biciklijadu organizira Turistička zajednica općine Marija Bistrica, u suradnji sa Turističkom zajednicom područja Gupčevog kraja, uz podršku Općine Marija Bistrica, DVD-a Selnica, GD Crvenog križa Donja Stubica, Lojzekove hiže te obitelji Bajs, Bekina i Škvorc. Medijski pokrovitelji su RMB, Radio Stubica i Radio Zlatar.
Napomena: U slučaju lošeg vremena biciklijada se otkazuje.
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