Najveći letački spektakl na ovim prostorima Susreti za Rudija, biciklijada kroz zagorske brege, terme i domaći okusi

Ljubitelji aktivnog odmora, atraktivnih događanja, opuštanja i dobre hrane ovog će rujna imati idealan razlog za dolazak u Zagorje. U nedjelju, 6. rujna 2026., održava se biciklijada Selnica–Gusakovec, koja sudionicima donosi deset kilometara vožnje kroz slikovite zagorske brege, uz druženje, okrjepu i zanimljiva stajališta.

Okupljanje i prijava počinju u 14 sati kod Lojzekove hiže u Gusakovcu (Gornja Stubica), dok je start biciklijade predviđen za 15 sati. Ruta je namijenjena ljubiteljima brdskog biciklizma te kombinira asfaltne dionice i makadam, a tijekom vožnje sudionici će moći predahnuti u Selnici (Marija Bistrica), kod obitelji Bajs i Bekina te u Tehnotomu.

Posebnu čar biciklijadi dat će letački program u sklopu 29. Susreta za Rudija (Gornja Stubica), koji će se iznad zagorskih brežuljaka odvijati od 15 do 17 sati. Sudionici će tijekom vožnje moći uživati u atraktivnim preletima zrakoplova Rafale i nastupu akrobatske skupine Krila Oluje, što će ovu rekreativnu vožnju pretvoriti u jedinstven spoj sporta, druženja, prirode i spektakularnih prizora na nebu.

Nakon aktivnog dana na dva kotača, posjetitelji mogu nastaviti svoje iskustvo opuštanjem u Termama Jezerčica (Donja Stubica). Bazeni i sadržaji termalnog kompleksa odličan su izbor za predah i osvježenje, bilo da u Zagorje dolazite s obitelji, prijateljima ili u društvu biciklista.

Doživljaj vikenda upotpunit će i bogata gastro ponuda lokalnih restorana, kao i domaći proizvodi i okusi zagorskih OPG-ova. Posjetitelji će tako imati priliku kušati tradicionalna jela, lokalne specijalitete i proizvode pripremljene prema receptima i običajima ovog kraja.

Biciklijada, letački spektakl, terme i zagorska gastronomija zajedno stvaraju savršen plan za jednodnevni izlet ili produženi vikend u Gupčevom kraju i Mariji Bistrici – aktivan, sadržajan i prilagođen svim generacijama.

Letački spektakl koji se ne propušta - 29. Susreti za Rudija!

Foto: Promo

U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, heroju Domovinskog rata i počasnom građaninu Zagreba i Gornje Stubice, i ove se godine održavaju Susreti za Rudija – jedna od najvećih letačkih manifestacija u Hrvatskoj.

Riječ je o 29. Susretima za Rudija, koji će se održati 5. i 6. rujna 2026. u Gornjoj Stubici. Manifestacija već godinama nadilazi lokalne okvire te okuplja brojne posjetitelje iz cijele Hrvatske i inozemstva. Posvećena je sjećanju na Rudolfa Perešina, pilota koji je 25. listopada 1991. godine zrakoplovom MIG-21 JNA prebjegao u Austriju jer se nije želio boriti protiv vlastitoga naroda. Tom je prilikom izrekao znamenite riječi: „Ja sam Hrvat, ne mogu i neću pucati na svoj narod.“ Njegov hrabar čin snažno je odjeknuo u Hrvatskoj i svijetu te je postao simbolom domoljublja, odlučnosti i odanosti vlastitoj zemlji.

Ovogodišnji letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Krila Oluje, specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.

Riječ je o događaju s dugogodišnjom tradicijom koji potpisuju Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez Rudolfa Perešina i Općina Gornja Stubica, što mu daje poseban značaj. Letački program upotpunjen je vrhunskim zabavnim sadržajem te bogatom gastro ponudom Gupčevog kraja, koja posjetiteljima nudi najbolje od lokalne kuhinje i tradicije.

Nakon letačkog programa, cijelu manifestaciju zaokružit će nastup MIROSLAVA ŠKORE na lokaciji kod Spomen parka Rudolfa Perešina, čime će ovaj dan postati nezaboravno iskustvo za sve generacije.

Foto: Promo

PROGRAM 29. SUSRETA ZA RUDIJA

5.9.2026. SUBOTA

Kod Sportskog centra Matije Gupca, Gornja Stubica

od 10:00 do 18:00 sati – 12. SPORTSKE IGRE I DRUŽENJE HRVATSKIH BRANITELJA

u organizaciji Udruge branitelja Domovinskog rata „Sveti Juraj“

Aktivnosti: kuhanje kotlića, alka u tačkama, viseća kuglana, bacanje potkove

Prijave braniteljskih udruga na: [email protected]

Kod Spomen parka Rudolfa Perešina, Gornja Stubica

PETICA ZA RUDIJA u organizaciji Atletskog kluba Rudolf Perešin

10:00 sati - UTRKA GRAĐANA

11:00 sati UTRKA DJECE

LINK PRIJAVE I DETALJI

od 19:00 do 21:00 sati – KONCERT JAZZ ORKESTRA HRVATSKE VOJSKE

6.9.2026. NEDJELJA

10:00 sati - SVETA MISA u Župnoj crkvi sv. Jurja Mučenika u Gornjoj Stubici

11:30 sati - SVEČANO OTVORENJE 29. SUSRETA ZA RUDIJA kod Spomen parka Rudolfa Perešina (Trg sv. Jurja, Gornja Stubica)

Sudjeluju: Ženski vokalni ansambl „Fiola“, Povijesna postrojba Krapinsko-zagorske županije „Keglevićeve straže Kostel“

Kod Spomenika Seljačkoj buni i Matiji Gupcu (Samci 64, Gornja Stubica)

od 12:00 sati - UGOSTITELJSKA PONUDA I SAJAM DOMAĆIH OPG-ova

od 15:00 do 17:00 sati - LETAČKI PROGRAM

od 17:00 do 19:00 sati – DJ LORENZO

Letački program možete pratiti i sa okolnih vidikovaca i brda iznad Gornje Stubice gdje je pogled na letjelice izvanredan. Preporučamo lokacije kod Gupčeve lipe i kod vidikovca i restorana Rody.

Spomen parka Rudolfa Perešina (Trg sv. Jurja, Gornja Stubica)

od 17:00 do 19:00 sati - DJ LORENZO

od 19:00 do 21:00 sati - MIROSLAV ŠKORO

od 21:00 do 24:00 sati - KUMOVI

Na sva događanja ULAZ JE BESPLATAN!

Krenite prema Gupčevom kraju u Gornju Stubicu ranije, uzmite dekicu i zauzmite najbolju poziciju za praćenje letačkog dijela programa. Preporuka je livada ispod samog Spomenika Seljačkoj buni i Matiji Gupcu, lokacije kod Gupčeve lipe i kod vidikovca i restorana Rody. Nakon letačkog dijela programa, spustite se u sam centar Gornje Stubice u Spomen park Rudolfa Perešena te se zabavite uz MIROSLAVA ŠKORU I KUMOVE i uživajte u odlično gastro ponudi.

Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, Vlade Republike Hrvatske i Gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića, a u organizaciji Općine Gornja Stubica i Zagrebačkog zrakoplovno tehničkog saveza Rudolfa Perešina i suorganizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva unutarnjih poslova, Grada Zagreba (Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade), Krapinsko - zagorske županije, Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica i Muzeja Hrvatskog zagorja - Muzej seljačkih buna.

NAPOMENA: Letački program podložan je promjenama zbog vremenskih uvjeta, protupožarnoj sezoni i raspoloživosti te određenih vanrednih globalnih situacija.

Više o eventu doznajte na Facebook profilu i web stranici.

Foto: Promo

Biciklima kroz zagorske brege: stiže Biciklijada koja povezuje Mariju Bistricu i Gornju Stubicu

Ljubitelji biciklizma, rekreacije i dobrog društva u nedjelju 6. rujna 2026., imat će još jedan razlog za dolazak u zagorski kraj. Turistička zajednica općine Marija Bistrica, u suradnji sa Turističkom zajednicom područja Gupčevog kraja, organizira biciklijadu koja sudionicima donosi 10 kilometara vožnje kroz slikovite zagorske krajeve, uz druženje, okrjepu i zanimljiva stajališta.

Ruta je prilagođena ljubiteljima brdskog biciklizma i u kombinaciji asfaltne podloge i makadama. Na putu će sudionici imati priliku predahnuti na nekoliko stajališta – u Selnici, kod obitelji Bajs i Bekina, u Tehnotomu te kod Lojzekove hiže u Gusakovcu, gdje ih očekuje i osvježenje.

Okupljanje i prijava sudionika počinju u 14 sati kod Lojzekove hiže, dok je start biciklijade u 15 sati. Kotizacija iznosi simboličnih 5 eura, a za djecu do 15 godina sudjelovanje je besplatno.

Posebnu čar biciklijadi daje činjenica da će se tijekom vožnje, od 15 do 17 sati, iznad zagorskih brežuljaka, odvijati letački program u sklopu aeromitinga „29. Susreti za Rudija“. Prilikom vožnje slikovitom rutom, između Marije Bistrice i Gornje Stubice, sudionici će moći uživati u atraktivnim preletima aviona Rafale i akrobatske skupine Krila Oluje, čime će se vožnja kroz zagorske brege pretvoriti u jedinstven spoj rekreacije, druženja i spektakularnih prizora na nebu.

Foto: Promo

Osim dobre atmosfere i aktivnog provođenja slobodnog vremena, cilj biciklijade je povezati lokalnu zajednicu i posjetiteljima približiti prirodne, kulturne i turističke posebnosti ovog dijela Zagorja. Vožnja je zamišljena kao opušteno druženje za sve koji žele, na dva kotača, istražiti zagorske brege i pritom uživati u gostoprimstvu domaćina.

Sigurnost sudionika je na prvom mjestu. Svi sudionici dužni su pridržavati se prometnih propisa i uputa organizatora. Za djecu mlađu od 16 godina zaštitna kaciga obavezna je tijekom cijele biciklijade, dok se nošenje kacige preporučuje i svim ostalim sudionicima.

Biciklijadu organizira Turistička zajednica općine Marija Bistrica, u suradnji sa Turističkom zajednicom područja Gupčevog kraja, uz podršku Općine Marija Bistrica, DVD-a Selnica, GD Crvenog križa Donja Stubica, Lojzekove hiže te obitelji Bajs, Bekina i Škvorc. Medijski pokrovitelji su RMB, Radio Stubica i Radio Zlatar.

Napomena: U slučaju lošeg vremena biciklijada se otkazuje.

Više o eventu doznajte na Facebook profilu i web stranici.