Šibenčanka iznajmila stan pa se šokirala: 'Smrad vam ne mogu poslati preko objave'

Objava jedne Šibenčanke na Facebooku privukla je pažnju nakon što je pokazala u kakvom je stanju, prema njezinim tvrdnjama, zatekla stan nakon 10 mjeseci najma. Stan je prije useljenja bio renoviran, svježe obojen i namješten, a nakon iseljenja, tvrdi, dočekali su je prljavština, dlake, ostaci hrane i neugodan miris zbog kojeg se u prostoru, kako kaže, gotovo nije moglo disati.

Prema njezinim riječima, u stanu su deset mjeseci živjele dvije osobe u dobi od 20 godina s dva psa. Posebno ističe neugodan miris koji je, tvrdi, bio toliko intenzivan da je boravak u stanu bio gotovo nemoguć.

U svojoj objavi opisuje i ono što je zatekla u prostoru – dlake, ostatke hrane, prljavštinu na podovima, namještaju i u kuhinji te općenito zapušteno stanje stana. Navodi i da se, prema njezinu dojmu, za psima nije čistilo na odgovarajući način.

Autorica objave osvrnula se i na komentare da je riječ o mladim ljudima.

"Onda će neko reć: 'Ma mladi su.' Mladi?! Imaju 20 godina, nisu dica od pet! Sa 20 godina znaš uzet metlu, oprat pod, bacit smeće i počistit za svojim pasom. Ako si dovoljno odrastao da uzmeš tuđi stan u najam i živiš samostalno, onda si dovoljno odrastao i da znaš da tuđi stan ne ostavljaš u stanju u kojem je potrebna ozbiljna sanacija", navodi.

Posebno emotivan dio njezine objave odnosi se na sam stan i njegovu obiteljsku vrijednost.

Kako navodi, riječ je o stanu njezina pokojnog partnera i oca njezine djece, koji je ostao njegovoj djeci. Budući da su djeca još mala i ne mogu u njemu živjeti, stan je dan u najam.

Ističe kako su podstanari u stan uselili dok je bio renoviran, svježe obojen, namješten i čist.

"Nisu dobili šporku rupu pa je takvu vratili", poručuje.

'Ovo Ajax ne može očistiti'

Prema njezinu svjedočanstvu, problemi su se pojavili nakon prigovora vezanih uz režije, ali i oko stanja u kojem je stan ostavljen te naknade za nastalu štetu.

U objavi navodi i da je njezin otac, odnosno djed njezine djece, nakon svega bio terećen za iznudu.

Dodaje kako je slučaj u postupku te ističe da će nadležna tijela utvrditi postoje li elementi kaznene odgovornosti.

Posebno ju je, kako tvrdi, iznenadila ponuda od 100 eura za čišćenje i sanaciju stana.

Smatra da stanje prostora zahtijeva znatno više od uobičajenog čišćenja.

"Ovdje nije stvar da će neko doć s metlom, Ajaxom i dvi krpe pa za uru vrimena sve blista", napisala je.

Prema njezinu mišljenju, prostor bi najprije trebalo temeljito profesionalno očistiti i dezinficirati, nakon čega bi trebalo procijeniti što se od namještaja i ostalih stvari može spasiti, a što je potrebno zamijeniti. Ovisno o stvarnom stanju prostora, smatra da bi mogla biti potrebna i dodatna sanacija.

Upozorila druge najmodavce

Na kraju objave pozvala je druge najmodavce na području Šibenika i okolice da budu oprezni prilikom iznajmljivanja svojih nekretnina.

Dodaje kako od podstanara očekuje osnovnu odgovornost – da podmire ono što koriste, čuvaju tuđu imovinu, održavaju prostor te počiste za sobom i svojim životinjama.

Svoje iskustvo sažela je riječima:

"Ovo nije malo neuredno, ovo nije 'mladi su', ovo nije 'imamo dva pasa pa ima malo dlaka'. Ovo je stan koji pripada dici čiji je otac pokojni. I zato ovo boli deset puta više".

Na kraju je dodala:

"Slike mogu pokazat šporkicu. Smrad vam, na njihovu sriću, preko Facebooka još ne mogu poslat."

Kako zaključuje, i dalje joj je teško shvatiti da je netko u takvim uvjetima živio, spavao i boravio.