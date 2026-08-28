Navijači Hajduka u deliriju: 'Ugledajte se na njega, krvario je za ovaj klub'

Europo, evo nas! Poruka je to koja je u kasnim večernjim satima četvrtka odjeknula s Poljuda i prohujala Dalmacijom, Hrvatskom i dijasporom. Nakon šesnaest dugih, predugih godina čekanja, frustracija i bolnih prizemljenja, Hajduk je napokon uspio. U trileru od 120 minuta, u utakmici za pamćenje odigranoj u Poljskoj, splitski "Bili" su svladali Raków s 3-2 i tako s ukupnih 5-4 izborili plasman u Konferencijsku ligu. Sučev posljednji zvižduk označio je kraj jedne mučne ere i početak neopisive euforije koja je preplavila društvene mrežameđu navijačima koji su, nakon godina patnje, napokon dočekali svoju europsku jesen. Olakšanje, ponos i čista, nefiltrirana sreća saželi su se u tisućama komentara koji su svjedočili o važnosti ovog trenutka.

Drama u Częstochowi: Triler od 120 minuta za povijesni uspjeh

Put do slavlja bio je sve samo ne lak. Bila je to utakmica koja je testirala živce i najsmirenijih navijača, drama koja je ponudila sve što nogomet čini najvažnijom sporednom stvari na svijetu: brze golove, preokrete, VAR provjere i odlučujući udarac u produžecima. Hajduk je krenuo furiozno, kao da želi riješiti sve dileme u samom startu. Već u 54. sekundi, nakon kornera koji je izveo Dalisson, najviši u skoku bio je Ron Raci i glavom poslao loptu u mrežu za vodstvo od 1-0. Ipak, slavlje je prekinuo azerbajdžanski sudac Alijar Agajev, koji je signalizirao prekršaj u napadu. Nakon prosvjeda igrača Hajduka i napete provjere u VAR sobi, odluka je promijenjena i gol je priznat. Bio je to početak iz snova.

Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL/PIX

Međutim, Raków je pokazao zašto je bio težak protivnik. Poljaci su postepeno preuzimali inicijativu, a pritisak se isplatio u 61. minuti. Dario Marešić skrivio je jedanaesterac, a siguran izvođač bio je Mohamed Fadiga-Diaby za izjednačenje na 1-1. Činilo se da se ponavlja scenarij iz prve utakmice, no Hajduk je imao spreman odgovor. Samo šest minuta kasnije, u 66. minuti, uslijedila je brza kontra. Marešić je poslao dugu loptu prema naprijed, Rokas Pukštas ju je proslijedio do Šotičeka na krilu, a on je preciznim ubačajem pronašao usamljenog Michelea Šegu, koji je hladnokrvno zabio za novo vodstvo Splićana od 2-1. Kada se već činilo da će Hajduk sačuvati prednost i riješiti prolaz unutar 90 minuta, uslijedio je šok. U 88. minuti, bivši napadač Dinama Mahir Emreli najbolje se snašao nakon gužve i glavom s pet metara pogodio za 2-2, poslavši utakmicu u produžetke.

Tada, kada je psihološka prednost bila na strani domaćina, Hajduk je pokazao karakter. U 94. minuti, nakon kratko izvedenog kornera, lopta je došla do Marešića koji je uputio centaršut, a u srcu kaznenog prostora najviši je bio Rokas Pukštas. Mladi Amerikanac, koji se ovom utakmicom opraštao od bijelog dresa, zabio je za konačnih 3-2, za pobjedu o kojoj će se dugo pričati i za prekid crnog niza dugog šesnaest godina.

'Ako nisam ostario deset godina...': Društvene mreže eksplodirale

Dok se na terenu odvijala drama, na društvenim mrežama odvijala se paralelna utakmica živaca. Službena Facebook stranica kluba postala je virtualni Poljud, mjesto gdje su se izmjenjivali strepnja, nada, a na kraju i čista ekstaza. Komentari su najbolje oslikali emocionalni vrtuljak kroz koji su navijači prolazili. "Majke ti mile ako nisam 10 godina ostario gledajući ovu utakmicu. Bravo bili", napisao je jedan navijač, saževši osjećaj mnogih. Drugi se nadovezao u sličnom tonu: "Doktorica mi je rekla da izbjegavam stresne situacije, a što ja, ja gledam Hajduk u Europi. Život na rubu 120 min."

Humor je bio ispušni ventil za nagomilani stres. Komentari poput "Napokon laganini pobjeda bez stresa" i "Rutinski odrađeno" jasno su pokazali ironični odmak od drame kojoj su svjedočili. No, ispod svega krilo se ogromno olakšanje, sažeto u dvije riječi koje su se ponavljale diljem interneta: "Hvala k**** više". Ta sirova, nefiltrirana poruka možda i najbolje opisuje teret koji je pao s leđa cijele jedne generacije navijača.

Posebne pohvale upućene su herojima pobjede. Rokas Pukštas, strijelac odlučujućeg gola, ispraćen je kao heroj: "Thank you Puki for the last dance, ti si naš Captain Amerika".

"Dico, ugledajte se u maloga Pukija, krvario je za naš klub. Adio, Puki, Bog te čuvao..."

"Sretno, Puki, u nastavku karijere i hvala ti na plasmanu Hajduka u jedno europsko natjecanje nakon 16 godina."

Zahvale su išle i Niki Siguru: "Zahvalit se kako treba malom Pukštasu i Siguru na srčanosti i predanosti. Pravi profesionalci i neka im je sa srećom ako idu". Trener Gonzalo Garcia također je dobio svoje priznanje: "Garsia, svaka ti čast!!! Pod kojim pritiskom i sa kakvim igračima si izašao u Europu, skidam ti kapu!!!". Navijači su prepoznali i doprinos sportskog direktora: "Ustati i reći Gonzalo Garcia i Robert Graf."

Odjeci i izvan Splita

Ono što je posebno obilježilo ovu noć jest činjenica da uspjeh Hajduka nije ostao samo unutar navijačkih krugova "Bilih". U moru čestitki istaknule su se i one koje su stigle od navijača najvećeg rivala, zagrebačkog Dinama. "Velike čestitke od dinamovca!", stajalo je u jednom komentaru. Drugi je bio još emotivniji: "Iskrene čestitke od Dinamovog navijača. Od srca sam navijao za Hajduk. Jer Hrvatska je iznad svega." Takve poruke, u inače polariziranom svijetu hrvatskog nogometa, svjedoče o veličini ovog uspjeha i njegovom značaju za cjelokupni hrvatski nogomet. To je bio trenutak koji je, barem na kratko, nadvladao klupske podjele i u prvi plan stavio zajednički interes.

Što Europa uistinu donosi Hajduku?

Plasman u Konferencijsku ligu za Hajduk je puno više od sportskog uspjeha; to je prijeko potrebna injekcija na više razina. Financijski gledano, ulazak u ligašku fazu donosi klubu 3,17 milijuna eura od UEFA-e. Svaka pobjeda u grupi vrijedit će dodatnih 400 tisuća eura, a remi 133 tisuće. Iako se radi o značajnim iznosima, važno je napomenuti da to nije "zlatna koka" koja će riješiti sve financijske probleme kluba čiji godišnji proračun iznosi oko 33 milijuna eura. Ovaj prihod daje klubu kisik, ali ne i dugoročnu stabilnost.

Pravi benefiti leže negdje drugdje. Prije svega, ovo je povratak na europsku mapu. Šesnaest godina izbivanja ostavilo je traga na imidžu i rejtingu kluba. Sada će Hajduk odigrati najmanje šest europskih utakmica, od čega tri na Poljudu, što je prilika da se ponovno pokaže pred skautima, medijima i širom nogometnom javnošću. Europa je, naime, glavni prodajni izlog. Igrači koji se dokažu protiv jakih suparnika u europskim natjecanjima automatski postaju vrjedniji na tržištu. Najbolji primjer je transfer Nikole Vlašića u Everton 2017. godine. Tek nakon što je briljirao u izravnom srazu s engleskim klubom, stigla je ponuda od gotovo 11 milijuna eura.

Jednako važno, igranje u Europi mamac je za pojačanja. Mnogo je lakše privući kvalitetnog igrača kada mu možete ponuditi igranje na međunarodnoj sceni. S druge strane, to donosi i "slatke brige". Paralelno natjecanje u HNL-u i Europi zahtijeva širi i kvalitetniji igrački kadar, što će biti novi izazov za sportskog direktora i upravu. No, to je cijena koja se mora platiti za iskorak. Nakon godina sramotnih ispadanja od klubova poput Gzire, Tobola i Ružomberoka, ovaj plasman predstavlja temelj za budućnost.

Nakon duge i mračne noći, u Splitu je napokon svanulo europsko jutro. Ždrijeb će donijeti nove protivnike, a jesen nove izazove. No, jedno je sigurno: nakon 120 minuta drame u Poljskoj, navijači Hajduka s ponosom i optimizmom mogu reći da se njihov klub vratio tamo gdje pripada. Čekanju je došao kraj.