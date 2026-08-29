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NOVA DESTINACIJA /

Hrvatski reprezentativac na pragu transfera: Žele ga u Italiji

Hrvatski reprezentativac na pragu transfera: Žele ga u Italiji
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Foto: Rich Storry/Getty images/Profimedia

Ćaleta-Car se ovog ljeta vratio u Lyon nakon jednogodišnje posudbe u Real Sociedadu s kojim je osvojio španjolski Kup

29.8.2026.
15:55
Hina
Rich Storry/Getty images/Profimedia
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Hrvatski nogometni reprezentativac Duje Ćaleta-Car napustit će Olympique Lyon i karijeru nastaviti u talijanskom prvoligašu Sassuolu, objavili su u subotu francuski mediji.

Prema informacijama portala MadeInFOOT, koji djeluje u sklopu francuske medijske grupacije Ouest-France, postignut je usmeni dogovor između Lyona i kluba iz Serie A pa bi 29-godišnji branič trebao napustiti francuski klub u završnici ljetnog prijelaznog roka.

Francuski portal Lyon Foot također, navodi da je za hrvatskog stopera konačno pronađen izlaz iz Lyona te da bi njegova nova destinacija trebao biti Sassuolo.

Ćaleta-Car se ovog ljeta vratio u Lyon nakon jednogodišnje posudbe u Real Sociedadu s kojim je osvojio španjolski Kup. Baskijski klub nije iskoristio mogućnost otkupa njegova ugovora, pa se hrvatski reprezentativac vratio u Francusku, gdje je ugovorno vezan do ljeta 2027.

Međutim, branič nije u planovima trenera Lyona Paula Fonsece. Francuski klub već je neko vrijeme pokušavao pronaći rješenje za njegov odlazak, a sada se čini da je pronađen klub zainteresiran za njegovo dovođenje.

Ćaleta-Car bi, prema dosad dostupnim informacijama, u Sassuolo trebao prijeći u trajnom transferu. Iznos odštete zasad nije objavljen. Njegova tržišna cijena iznosi oko 2,8 milijuna eura, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt.

Hrvatski je reprezentativac u Lyon stigao 2023. iz engleskog Southamptona, najprije na posudbu, nakon čega je francuski klub otkupio njegov ugovor. Za Lyon je ukupno upisao 57 nastupa.

Serie ASassuoloDuje Ćaleta CarLyon
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