Prije tri tjedna igrao je na SP-u: Sada je pozitivan na kokain i prijeti mu stroga kazna

Australski nogometni reprezentativac Cristian Volpato testiran je pozitivno na kokain nakon što je zaustavljen zbog prebrze vožnje u Sydneyju, piše australski abc.net.

Dvadesetdvogodišnjak je zaustavljen u BMW-u coupé oko 1 sat ujutro u petak po australskom vremenu dok se navodno kretao brzinom od 109 kilometara na sat preko mosta Anzac, gdje je ograničenje brzine 60 km/h. Podvrgnut je testiranju na droge na licu mjesta, a rezultat je navodno bio pozitivan na kokain.

Na šest mjeseci mu je oduzeta vozačka dozvola za područje New South Walesa. Policija je Volpata zaustavila u dva sata ranije kada je na tom području također prebrzo vozio. Tada je podvrgnut alkotestu koji je pokazao negativan rezultat.

Volpato je veznjak Sassuola koji je upisao tri nastupa za Australiju na netom završenom Svjetskom prvenstvu. Samo nekoliko mjeseci ranije je pristao nastupati za Australiju nakon što je u mlađim selekcijama predstavljao Italiju.

Vidjet ćemo što ovaj incident znači za njegovu karijeru. Australski sport provodi strogu politiku kontrole dopinga. Igrači i službene osobe kod kojih se utvrdi prisutnost zabranjenih tvari, a ne posjeduju valjano izuzeće radi terapijske uporabe, mogu biti suspendirani na razdoblje do četiri godine. Ta se kazna može smanjiti na tri mjeseca ako je do uporabe došlo izvan natjecanja te ako tvar nije korištena radi poboljšanja sportske izvedbe.