Saga je gotova: Modrićev suigrač prešao u turskog giganta

Portugalski reprezentativac Rafael Leao napušta AC Milan, klub u kojem je proveo vrijeme od 2019. godine, i prelazi u turski Galatasaray, što je objavio u petak navečer nakon pobjede Milana od 2-0 nad Venezijom u uvodnoj utakmici drugog kola talijanskog prvenstva.

"Ovo je težak trenutak; oprostio sam se od suigrača nakon sedam godina, vrijeme je za rastanak", izjavio je u zoni za izjave.

"Sigurno ću ostati zapamćen u povijesti kluba zbog svega što sam postigao. Ljubav prema Milanu nikada neće nestati; uvijek ću pratiti momčad, čak i izdaleka", dodao je napadač koji je ponikao u lisabonskom Sportingu, a prije dolaska u Italiju igrao je i za Lille (2018.–2019.).

📢 MUHTEŞEM GALATASARAY TARAFTARI, BÜYÜK KARŞILAMA İÇİN HAZIR MISINIZ? 🦁



Transfer görüşmelerine başladığımız Rafael Leão'yu hep birlikte karşılıyoruz!



Saat 15.45’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde buluşalım! 💛❤️



📺 Bu özel karşılamanın canlı yayını sadece… pic.twitter.com/5jMoCqeBoJ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 29, 2026

Prema navodima specijaliziranih medija, Galatasaray će platiti do 45 milijuna eura za dovođenje ovog 27-godišnjeg napadača, koji bi se turskom klubu trebao obvezati na vjernost do 2030. godine.

U dresu Rossonera Leao je postigao 80 pogodaka u 291 utakmici u svim natjecanjima te osvojio naslov talijanskog prvaka (2022.) i talijanski Superkup (2024.).

AC Milan, trenutačno vodeća momčad Serie A sa šest bodova, angažirao je još jednog Portugalca, Gonçala Ramosa, kao zamjenu za Lea. Bivši igrač Paris SG-a, doveden za rekordnih 74 milijuna eura, postigao je svoj prvi pogodak za Milan u petak navečer.