Modrić igrao u pobjedi Milana, talijanski mediji uputili kritiku

U petak je u prvoj utakmici 2. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan kao domaćin svladao Veneziju s 2-0 i tako zadržao stopostotni učinak u novoj sezoni.

Goncalo Ramos je u 69. minuti "slomio" otpor gostiju za prvi gol, da bi nesretni Halhal zabio u vlastitu mrežu i u završnici postavio konačni rezultat. Hrvatski je kapetan Luka Modrić započeo utakmicu za Milan i igrao sve do 74. minute, dok su kod Venezije priliku dobili Toma Bašić do 65. minute, a Bartol Franjić u prvom poluvremenu.

A upravo je Modrić opet bio u fokusu. Talijanski su mediji mješovito ocijenili nastup hrvatskog maestra, iako se svi slažu kako veznjaku koji će uskoro napuniti 41. godinu fali ritma.

"Profesor se vratio za katedru i diktirao ritam, ne odlazeći u previsoke okretaje. Modrić još nije na maksimumu što se tiče fizičkih mogućnosti, ali opet pokazuje klasu u režiji i geometriji igre", napisao je Eurosport.

"Amorimov rock'n'roll i njegov vrlo visoki ritam ne odgovara baš igraču starijem od 40 godina, ali i dalje je uobičajeni majstor", kaže SportMediaset, dok Gazzetta dello Sport komentira kako je u prvom poluvremenu hrvatski kapetan bio dominantan, dok je u drugom pao u formi.

Milan nakon dva kola ima šest bodova, dok je Venezia bez bodova.